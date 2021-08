Anne-Marie Saint-Cerny, de l’essai à la BD : Mégantic, un train dans la nuit - Rémi Tremblay : Actualités

Ainsi commence l’histoire d’une grand-mère à sa petite-fille… «Il y a des hommes, mon enfant, qui sèment les ruines et la peine sans même un frisson de gêne. Leur ombre s’est posée sur notre petite ville.» La tragédie du 6 juillet 2013 racontée en dessins par l’essayiste Anne-Marie Saint-Cerny. Un conte capitaliste des temps modernes illustré avec soin par Christian Quesnel. Pas de dragon cracheur de flammes menaçant une ville, mais le récit en «images frappantes» d’une vraie catastrophe.

À défaut d’une enquête indépendante à laquelle s’est toujours opposé le gouvernement fédéral, la question reste entière aux yeux de l’auteure: «Qui sont les vrais coupables de cette tragédie qui a fauché 47 vies?» Pour trouver les fautifs, l’essayiste propose de se rendre chez les investisseurs de Wall Street et les conglomérats du pétrole, «dans les champs de producteurs cowboys d’or noir au Dakota et au sein d’une classe politique complaisante», mentionne le communiqué des Éditions Écosociété, dans la collection Ricochets, à l’approche du lancement du livre prévu pour le 25 août.

La militante se livre à l’Écho: «J’ai toujours voulu que l’histoire soit vue, connue et que la vérité soit poussée par le plus de gens possible. La bande dessinée rend les choses encore plus accessibles à un autre public. L’image apporte une dimension unique, frappante!»

Le travail s’est amorcé il y a deux ans et demi. L’éditeur proposait de transposer l’essai en bande dessinée. Elle a plutôt choisi de réaliser elle-même l’œuvre. Alors qu’elle cherchait un illustrateur partout dans le monde, elle est tombée sur Christian Quesnel, qui habite à peine à 100 kilomètres de chez elle. Et la chimie s’est vite installée. «On s’est mis à travailler avec la vision de pousser la vérité le plus loin possible et de ramener les visages, les émotions que moi j’avais ressenties et que j’avais vues dans les yeux des gens. La force des images est inouïe! Même moi je suis étonnée.»

Satisfaite? Anne-Marie Saint-Cerny avoue qu’elle ne l’est jamais, mais cette fois semble être une première. «La BD sort au moment où le recours collectif du CP va s’ouvrir en septembre, et, dans le dossier de la voie de contournement et la vague des nouvelles expropriations, la population est encore déchirée.»

Elle poursuit: «C’est peut-être dérisoire comme effort, mais j’ose croire que ce sera une brique de plus sur le chemin qui fasse qu’on laisse tranquille enfin les gens de Mégantic. C’est mon effort à moi, qui essaie d’aller dans le sens, non pas de l’oubli, mais dans la guérison. Mégantic fait partie de ces tragédies ou quelques hommes, pour s’enrichir, ont causé des morts évitables. On ne doit pas arrêter de se battre pour s’assurer que cela ne se reproduise plus. C’est là toute la bataille de ma vie, pour éviter les souffrances évitables, comme l’ont dit 47 rapports du coroner.»

Inspirée de l’essai choc Mégantic: Une tragédie annoncée, sorti en 2018, la bande dessinée Mégantic, un train dans la nuit met en images les événements et la quête des fautifs. Le train est parti du Dakota du Nord, aux Etats-Unis. «Mais c’est si loin de chez nous…» s’étonne la petite-fille. «L’haleine perverse du pétrole affecte la planète entière mon enfant», lui répond la grand-mère.

Christian Quesnel a été le premier artiste en bande dessinée à remporter trois fois le Prix du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) en 2009. Sa plus récente bande dessinée, Vous avez détruit la beauté du monde : le suicide scénarisé au Québec depuis 1763, a obtenu le Grand prix de la Ville de Québec aux Bédéis Causa 2021.