Célébration de la diversité culturelle - : Actualités Société

Une journée de découvertes et d’échanges sur la diversité culturelle s’est déroulée samedi dernier, au parc des Vétérans. L’événement qui a réuni quelque 350 personnes a permis de rencontrer des citoyens de la MRC du Granit issus de l’immigration, provenant du Maroc, de la République du Congo, de la Moldavie, de la Roumanie et de pays de l’Amérique latine en plus de diverses régions du Québec. Dégustations culinaires et découvertes culturelles figuraient au menu de l’activité, qui a été rendue possible grâce à l’implication de plusieurs organismes, entreprises et citoyens. «C’était un franc succès, on voit bien que c’est un incontournable pour les prochaines années. L’an prochain, on espère doubler la portée de l’événement!», a transmis Claudia Racine, agente locale Granit du Réseau d’accueil estrien et initiatrice de l’événement. Ces photos témoignent de l’ambiance du 21 août dernier.