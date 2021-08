Algues et plaisanciers, espèces envahissantes! - Rémi Tremblay : Actualités Environnement

Le secteur du marais, peu profond, abrite de nombreux plaisanciers en cet été exceptionnellement chaud. (Photo André Blais)

Alors que le Groupe citoyens Baie-des-Sables poursuit sa récolte d’algues et de plantes aquatiques dans la baie et le long des berges de la rue d’Orsonnens, tout en appelant à une intervention urgente des autorités, d’autres défenseurs de l’environnement, à l’autre bout du lac, notent également la prolifération d’espèces envahissantes, ainsi que la présence accrue d’embarcations de plaisance qui occupent la zone du marais, le plus grand en Estrie, insiste-t-on.

«Ces embarcations passent des heures en eau peu profonde. On peut facilement imaginer que la vie aquatique et la qualité de l’eau finiront par subir un choc irréversible. Les riverains et leurs familles craignent de léguer aux générations futures un héritage empoisonné car les conséquences seront nombreuses si rien n’est fait», s’inquiète un lecteur, André Blais.





À Baie-des-Sables, des images partagées récemment montrant des motomarines manoeuvrant dangereusement à proximité de randonneurs sur planches, ajoutent à ces comportements inhabituels qui ont été observés sur le plan d’eau au cours d’un été exceptionnellement chaud.





Robert Bellefleur, un résident du chemin Baie-des-Sables et porte-parole du Groupe citoyens, poursuit sa croisade: «De plus en plus de riverains qui souhaitent profiter des berges bordant leurs propriétés doivent désormais s’astreindre à des tâches d’arrachages périodiques de ces plantes aquatiques. Il n’est pas très réjouissant d’accéder au lac pour la baignade en risquant de glisser sur un tapis d’algues visqueux tout en traversant péniblement des herbiers de plantes aquatiques qui s’accrochent à vos membres et qui limitent vos mouvements de nage.»





À ses yeux, il est devenu évident que le lac Mégantic est entré dans une phase d’eutrophisation accélérée (vieillissement précoce) en raison des apports trop importants de nutriments qui s’accumulent de façon accrue sur ses berges. «Quel héritage sommes-nous en train de léguer à nos enfants?», lance-t-il.