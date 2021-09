Été d’apprentissage pour deux cadettes - : Actualités Société

Les cadettes Léanne et Noémie Dubois ont suivi la formation de communication efficace à partir de la maison, du 5 juillet au 13 août, grâce au Centre d’entraînement virtuel des cadets. (Photo Courtoisie Cadets Canada)

Les cadettes Léanne et Noémie Dubois du Corps de cadets royaux de l’Armée canadienne 1937 Lac-Mégantic participent cet été au cours de communication efficace sur le Centre d’entraînement virtuel.

Toutes les deux résidentes de Lac-Mégantic, Léanne et Noémie ont décidé d’investir six semaines de leur été pour suivre cette formation qui permet de développer des habiletés de communication, en mettant l’accent sur les aspects nécessaires à un leadership efficace, tout en encourageant les cadets à se dépasser par le biais d’un discours compétitif et motivant.





Pour Noémie, les apprentissages ont été nombreux. «Durant ce cours, j’ai appris diverses techniques pour mieux assimiler les textes que je lis et que j’entends et des techniques que je lis et que j’entends et des techniques pour mieux gérer mon stress lorsque je parle.» De son côté, Léanne a beaucoup apprécié les activités pratiques : «Ce que j’ai préféré dans mon cours, c’est quand nous avons fait les briefings.»





En plus de Léanne et Noémie, plusieurs autres cadets de l’unité et de la région ont participé à une activité d’été du Programme des cadets, en mode virtuel ou en présence. Le Programme des cadets offre aux jeunes de 12 à 18 ans des activités dynamiques qui favorisent un climat sûr et valorisant. Il s’agit d’une organisation jeunesse, sans frais, qui vise à développer chez les jeunes des qualités de civisme et de leadership, tout en faisant la promotion d’une bonne condition physique et du travail d’équipe.