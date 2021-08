Occasion de partage entre proches aidants - Claudia Collard : Actualités Société

De retour pour une 2e édition, les Rendez-vous des aidants de la MRC du Granit sont autant d’occasions de briser l’isolement, tout en livrant des informations et trucs utiles pour mieux vivre avec cette réalité. Parmi ceux-ci, l’importance de prendre du temps pour soi et de définir ses limites. Des aspects souvent négligés par les personnes concernées, certaines se rendant malheureusement jusqu’à l’épuisement.

Ce sentiment d’«obligation», souvent présent chez les proches aidants, créé une pression indue en plus de favoriser l’isolement. D’où la pertinence des Rendez-vous, organisés conjointement par France Brunette de l’Association bénévole du Granit, Suzanne Bizier de la Maison La Cinquième Saison, Lucie Foley de la Société Alzheimer de l’Estrie et Jacinthe Garand du Service d’aide à domicile (SAE)du Granit et rendus possibles grâce à une aide financière de L’APPUI Estrie.

Participant à la première édition des ateliers, Jean Ruel a vu là une occasion de rencontrer d’autres personnes vivant avec une situation similaire et échanger librement. «Ces ateliers sont conçus en fonction qu’on ne se sent pas seul, ce qui est ma réalité. Bien sûr, chaque vécu est différent mais ces échanges aident à briser l’isolement. Rencontrer d’autres proches aidants défait des nœuds. Si ensuite les nœuds peuvent se resserrer, il sont plus lousses qu’avant», exprime-t-il, souhaitant que les liens tissés entre participants se poursuivent au-delà des ateliers.

Les thèmes des ateliers, animés au CSM de 13h30 à 15h30, sont diversifiés et en partie inspirés de suggestions des participants de l’édition précédente. Premier rendez-vous ce jeudi 2 septembre avec Cahier créatif, qui contribuera justement à défaire les nœuds dont parle M. Ruel, à travers le dessin, l’écriture et le collage. Le 7 octobre, l’atelier intitulé Communiquer efficacement dans mon rôle de proche aidant vise notamment à éviter l’escalade pouvant être provoquée par une communication inadéquate. «On est porté à répéter ou à dire plus fort une même phrase alors qu’il faut s’y prendre autrement», laisse entendre Lucie Foley. Le 4 novembre, l’atelier Aider sans perdre l’équilibre fournira des outils aux participants contribuant à établir leurs limites. «Lorsqu’on est en relation d’aide, on a toujours comme objectif d’aider la personne, souvent à notre propre détriment», indique Mme Foley.

Avec Cuisine 101, le 2 décembre, les participants apprendront notamment à lire des recettes et créer des plats, en plus de déchiffrer les tableaux de valeurs nutritives. Yoga et méditation seront au menu du 10 janvier 2022 tandis qu’on abordera la fin de vie et le deuil le 3 février. Enfin, un atelier portera sur le mandat d’inaptitude et la procuration générale le 10 mars.