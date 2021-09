Quand le dialogue triomphe

Un événement culturel a été organisé sur le lac Mégantic il y a plus d’un mois: un gros ponton principal, des embarcations ancrées ensemble, un party du tonnerre avec DJ et batteurs où se sont donnés rendez-vous plus de 300 personnes. C’est le Ponton Tour.

Une problématique s’est installée aux yeux de plusieurs: le lieu se situait originellement à la tête du lac, non loin de la partie la plus vulnérable du plan d’eau, car c’est là où on y retrouve l’un des plus grands marais de la région.





Si le lieu avait été choisi en toute légalité, des organismes et citoyens se sont mobilisés pour exprimer leurs inquiétudes et les enjeux que cet événement grandiose risquait d’apporter: un achalandage de bateaux aux portes du marais, une perturbation aquatique des eaux peu profondes, une perturbation sonore, des embarcations venant de l’extérieur pouvant apporter malgré eux des plantes nuisibles, etc. Des organismes comme l’Association pour la protection du lac Mégantic et l’Association Chasse et Pêche ont contacté les organisateurs pour les sensibiliser à reconsidérer le lieu et le déplacer dans un endroit moins vulnérable. D’autres encore se sont exprimés sur les réseaux sociaux. Bien sûr, au début, cette demande n’a pas fait l’unanimité. Des appels ont été ignorés ou on tentait de minimiser l’enjeu. Mais en parlant, en discutant, en insistant sur la fragilité de l’endroit, les organisateurs ont pu trouver un autre lieu et ainsi déplacer l’événement.





Tout cela n’aurait pu se faire sans le dialogue et l’écoute de part et d’autre des parties. Les uns auront leur événement sur le lac, les autres auront la conviction d’avoir épargné une région du lac vulnérable. Je désire, comme citoyenne, remercier sincèrement les organisateurs d’avoir été réceptifs aux appels des organismes et des autres citoyens. Vous avez démontré l’attention et eu la préoccupation du lac que nous tous voulons protéger. Je souhaite que l’événement puisse se dérouler dans le plus grand respect des lieux et que les embarcations extérieures soient pleinement lavées pour éviter le transfert entre lacs de plantes envahissantes.





Bon spectacle.





Nancy Paradis