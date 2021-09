Rencontre touchante entre l’art et l’eau - Claudia Collard : Culture

L'exposition Traces d’eau/Waterways a attiré de nombreux visiteurs cette année.

Jo Cooper a grandi au Manitoba. «Toute ma jeunesse s’est passée au bord de l’eau, soit au grand lac Winnipeg ou dans la rivière Rouge. Dès que la glace se retirait, on était dans l’eau. L’hiver on patinait, on faisait du toboggan… Ça faisait partie de notre héritage d’apprendre à vivre avec l’eau.» Pas étonnant qu’elle ait initié l’exposition Traces d’eau/Waterways, entre les murs de sa Galerie Métissage, qui incite de multiples façons à la protection de cette ressource naturelle.





Nouvelle membre de l’Association pour la protection du lac Mégantic, la propriétaire de la Galerie Métissage a mis en branle ce projet en guise de contribution à la communauté, afin de sensibiliser les gens d’ici et d’ailleurs sur l’eau «qui est la source de toute vie». Près de 40 artistes ont pris part à cette initiative, transformant des rames données par des citoyens en œuvre d’art ou présentant leur amour pour l’eau sous forme de sculpture ou de tableau.





En plus des œuvres faisant l’objet d’un encan silencieux, pas moins de 75 photographies du vétérinaire Jean Roy sont projetées en continu, témoignant de la vie dans les milieux fragiles que sont la tête du lac Mégantic et le lac des Joncs. Des portraits magnifiques qui valent à eux seuls le détour et qui incitent à la réflexion sur l’importance de la préservation du marais. Qui suscitent une prise de conscience à l’effet que ce milieu foisonnant de diversité faunique et floristique est notamment menacé par la présence de bateaux à moteur.





«Tous les cours d’eau du bassin versant vont dans la rivière Chaudière, puis dans le fleuve Saint-Laurent et dans l’océan. Prendre soin de l’eau est important pour l’ensemble de la planète», transmet Jo Cooper avec douceur.





Bien en vue, un canot trône au centre de l’exposition. Et pas n’importe lequel, puisqu’il a été fabriqué à Wendake par Max Gros Louis et son équipe en 1972 selon la tradition des Hurons-Wendats. Une demande lancée dans l’univers par Jo a trouvé écho tout près d’ici, dans le garage de Pierre Dumas, président de l’Association du lac Trois-Mille, qui l’entreposait pour son ami Marcel Paquin, un résident de Laval. Ça ne s’invente pas…





L’exposition est en montre à la galerie du 6361 rue Salaberry jusqu’à ce dimanche 5 septembre, puis se déplacera au Moulin Bernier de Courcelles. Un autre déménagement est prévu l’été prochain, ailleurs sur le territoire de la MRC, incluant l’ajout de nouvelles rames converties en œuvres d’art. Il faut bien que la route de l’eau suive son cours.