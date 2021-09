Annie Purtell, la voix des jeunes à l’hôtel de ville - Claudia Collard : Actualités Municipalité Élections municipales 2021

Annie Purtell, candidate au poste de conseillère dans Montignac.

Si Annie Purtell a choisi de présenter sa candidature au poste de conseillère, dans le district Montignac de Lac-Mégantic, c’est en bonne partie pour donner une voix aux jeunes. «Ils sont réfléchis, allumés, ils ont une parole et des idées. On doit leur faire une plus grande place au sein de la Ville; ce sont eux les décideurs de demain.»

Enseignante au primaire depuis 23 ans et impliquée bénévolement dans son milieu depuis qu’elle a choisi de s’y établir en 1997, Mme Purtell a œuvré au sein de diverses organisations, dont la Traversée et autres événement du Lac en fête, la Galerie d’art et le Comité culturel Mégantic. Son souhait de faire partie du prochain conseil municipal s’inscrit dans un esprit de continuité. «Je suis une femme de projets!»





Annie Purtell considère que son expérience auprès des jeunes et cette proximité liant la candidate dans la quarantaine avec cette génération sont des atouts au sein du conseil municipal. «Je connais bien les jeunes, je connais aussi les familles et leurs besoins. Je pourrais être une porte-parole pour ces gens.»





Devenir conseillère représente pour elle la meilleure façon de susciter la participation des jeunes à la vie municipale. «J’ai des élèves qui ont 11-12 ans qui ont des choses à dire, une vision nouvelle, à laquelle on ne penserait pas. Si on leur donne une place, tout le monde va en bénéficier.»





Mme Purtell cite en exemple l’Espace jeunesse, où elle se rend régulièrement pour jaser avec certains de ses élèves et même des «anciens», avec qui elle a maintenu un lien. «On a le plus beau skatepark au Québec mais il y a du travail à faire au niveau de la propreté. Cet endroit leur est destiné (aux jeunes) et si tu les responsabilises, ils vont en prendre soin avec fierté. Il faut aussi les impliquer dans le réaménagement de la ville, par la plantation de fleurs par exemple. Après ça, s’ils voient quelqu’un leur causer des dommages, ils vont vouloir les protéger. C’est une bonne façon de les éduquer à la vie citoyenne.»





Parmi ses expériences auprès des jeunes, l’enseignante d’anglais enrichi à l’école Sacré-Cœur a recruté certains de ses élèves lors de la Traversée internationale du lac Mégantic, en 2019. «Ils ont pris part à l’accueil des nageurs (en anglais) et ont été super bons. En 6e année, les jeunes sont amplement capables de s’impliquer», laisse-t-elle entendre.





Celle qui détient une formation en arts plastiques souhaite aussi qu’on suscite l’apport des jeunes dans la conception de murales, comme celles qui ont fait leur apparition au centre-ville. «Il y a beaucoup de jeunes qui ont du talent», assure-t-elle. L’accueil des immigrants lui tient également à cœur. «Ces gens viennent ici parce que ça ne va pas bien d’où ils viennent. En plus des organismes qui leur viennent en aide, est-ce qu’on peut aller plus loin pour les impliquer dans la vie municipale?», questionne-t-elle.