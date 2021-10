L’approche «différente» de Sébastien Roy - Rémi Tremblay : Actualités Municipalité Élections municipales 2021

Sébastien Roy, candidat au poste de conseiller dans le district Vieux-Nord.

N’ayant pu s’exprimer jusqu’à maintenant que sur une seule plateforme, celle du Carré Bleu, Sébastien Roy compte maintenant sur l’appui des électeurs du district Vieux-Nord pour entrer au conseil municipal par la grande porte et se retrouver «de l’autre côté du micro». «On était l’opposition et c’est là qu’on a réalisé qu’on avait aucun pouvoir», dit-il en entrevue.

Avant d’aller cogner aux 400 portes de son secteur, Sébastien Roy a préparé son agenda politique. Son entrée en matière : «Je souhaite m’investir et participer à l’épanouissement et le développement de Lac-Mégantic. Défigurée par la tragédie ferroviaire, de nombreux défis restent encore à être relevés.» En tête de liste de ses préoccupations, les logements accessibles et abordables. «Beaucoup de choses me titillent et parmi elles, la pénurie de loyers.» Natif de Lac-Mégantic, ce qui le désole de sa ville qu’il a vu grandir, c’est de constater qu’elle est actuellement réduite à 5 600 habitants, selon les derniers chiffres disponibles, et que les unités de logements érigées au centre-ville sont hors de portée des familles à revenus modestes.





«Je souhaite que Lac-Mégantic retrouve sa joie de vivre», livre-t-il aux électeurs. «Je souhaite que la capitainerie renaisse avec une terrasse, une salle de spectacle et des chansonniers, une vue magnifique sur le soleil couchant comme c’était le cas à l’époque.» À 41 ans, avec un passé actif dans la pratique de la balle molle et un intérêt au hockey, il estime que ses aptitudes font de lui «un excellent porte-parole pour notre belle jeunesse», en multipliant notamment l’offre de services reliés aux sports et aux loisirs.





Travailleur chez Canam à Saint-Gédéon, son intérêt pour la chose municipale ne date pas d’hier. Elle a mûri depuis la tragédie de 2013. Il est allé souvent aux séances du conseil pour réclamer plus de transparence. «Réinventer la ville a été un gros show de boucane. Pendant ce temps, nous vivions deuil par-dessus deuil, frustrations après frustrations. Je ne suis pas à couteaux tirés avec Julie (Morin). Je sais applaudir ses bons coups, l’espace-jeunesse par exemple. Mon approche est très différente de l’ancienne garde, celle d’avant Julie.»





Dans son bassin d’électeurs, quelques-uns sont directement touchés par le tracé de la future voie de contournement ferroviaire. Il s’y dit sensible. «Je veux m’assurer que les meilleures décisions seront prises éventuellement et ce, dans le meilleur intérêt de la population.»