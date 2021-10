Route rurale, une histoire en trois tomes - RÃ©mi Tremblay : Culture LittÃ©rature

Mindy Giroux en pleine séance de signature de son livre Route rurale.

Mindy Giroux a lancé, samedi à Piopolis, son tout premier ouvrage, Route rurale, qu’elle a autoédité. Mais l’histoire de L’Orphelin ne s’arrêtera pas là, puisque deux autres tomes sont annoncés. «Chaque tome raconte un personnage fort. Après Marc-Olivier, l’orphelin, mon personnage principal Marie-Ange connaîtra deux autres prétendants, Jérôme et Charles-François.». Avec lequel des trois beaucerons fera-t-elle sa vie? Mystère.

La mère de Mindy, Céline Veilleux, décrit ainsi l’enfance de l’auteure. «Elle était gênée, renfermée.» Décidément, la femme de 39 ans qui se tient là devant un parterre de fans, dans la salle de la Maison Laurier-Gauthier, a fait du chemin. La veille de l’événement, Mindy a été élue conseillère municipale à Piopolis par acclamation. Double victoire célébrée pour celle qui sort de l’ombre et devient tout ce qu’elle a rêvé d’être.





Mindy Giroux a commencé à écrire à l’âge de 12 ans. «Toute jeune, j’écrivais des petits scénarios pour amuser mes amies. Mes styles, l’horreur et le fantastique, puis le romantique, ça passe mieux en général !» Depuis vingt ans déjà qu’elle faisait vivre son personnage Marie-Ange dans sa tête. L’idée de publier lui paraissait irréalisable, en raison des coûts. Et elle n’avait pas les finances nécessaires. «J’ai d’abord créé un petit groupe sur Facebook et ça m’a donné le «guts» d’aller de l’avant.» Et elle s’est donnée à fond, pas seulement dans l’écriture. Elle a fait par elle-même la révision, la mise en page et l’impression. En autoédition! Objectif modeste, des 100 premiers exemplaires, il n’en restait que deux, samedi. L’argent des 98 réservés en prévente a permis la publication.





Désormais, sa vie sera partagée entre Steve, son conjoint, ses trois enfants, Billy, Emma-Rose et Michael, son rôle public comme conseillère municipale et les personnages de sa trilogie qu’elle résume ainsi à l’endos du premier tome: «Dans le petit village de Saint-Vincent en l’an 1910, une jeune femme nommée Marie-Ange fait la rencontre d’un orphelin avec un lourd passé. Ayant beaucoup d’empathie pour lui, ce sera le coup de foudre. Parallèlement, elle découvre une amitié qui se transforme peu à peu avec son voisin. De plus, un troisième prétendant vient déranger la routine et brouiller les cartes. Saura-t-elle faire le bon choix?»