Placage Mégantic et Seatply, un partenariat d’avenir - Rémi Tremblay : Actualités Économie

Daniel Hamann, directeur général de la Compagnie Placage Mégantic, et Levon Afeyan, de Seatply, procèdent à la coupe de ruban. À l’entrée arrière de l’usine, les opérations de déroulage du bois.

Au cours d’un événement qui se voulait une inauguration officielle, le 7 octobre, le directeur général de Compagnie de Placage Mégantic, Daniel Hamann, a salué son partenaire d’aventure, le groupe Seatply de Montréal, avec qui la soixantaine d’employés et les dirigeants de l’usine de la rue Notre-Dame envisagent désormais un avenir plein de promesses pour cette «usine qui refuse de mourir malgré ses 108 ans d’existence et qui a encore beaucoup à offrir.»

Daniel Hamann le reconnaît d’emblée, son groupe d’employés constitue «une organisation unique par sa fierté, sa volonté et son savoir-faire. Des employés qui sont restés fidèles, engagés et surtout encourageants.»





La relance des opérations de déroulage de bois à l’usine, le printemps dernier, a amené un client d’IMM depuis les années 90, la compagnie Seatply, spécialisée en composantes de chaises, à investir chez son fournisseur.





«Nous étions bien placés pour reconnaître l’expertise du personnel en place et la qualité de leurs produits. Notre association est fondée sur la confiance envers les dirigeants actuels et les employés, l’opportunité de sécuriser une bonne partie de nos approvisionnements et surtout, notre désir de développer des produits nouveaux et innovants pour l’usine, à moyen et long termes», d’exprimer son président, Levon Afeyan.





Seatply possède deux usines manufacturières à Montréal et à Louiseville et compte 150 employés. La décision de son président d’investir dans le projet de Lac-Mégantic découle de son engagement envers l’économie locale. «Nous croyons que le Québec doit demeurer un acteur fort dans les secteurs primaire et secondaire de la transformation du bois. Ce partenariat est aussi une façon pour nous de réduire notre dépendance aux approvisionnements de bois en provenance de l’extérieur», a-t-il livré devant les employés de l’usine de Lac-Mégantic. «Ce partenariat assurera la pérennité de Seatply et de Placage Mégantic», a-t-il insisté, rappelant la grande importance de maintenir des sources d’approvisionnements locales et fiables.





Pour la mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin, la réouverture de l’usine de la rue Notre-Dame et le démarrage d’une nouvelle compagnie est de bon augure pour la revitalisation du secteur Fatima, sur laquelle planche la Ville depuis quelques années déjà. «On avait un bon feeling qu’il allait se passer quelque chose. La Ville accorde une aide de 25 000$ par année sur trois ans pour soutenir le démarrage», a-t-elle annoncé. À l’entrée arrière de l’usine, les opérations de déroulage du bois.