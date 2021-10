Matt Lang, charisme indéniable et potentiel international - : Culture Musique

En plus de son indéniable charisme, Matt Lang possède un timbre de voix puissant qui ne laisse personne indifférent. Celui qui figure parmi les artistes new country les plus prometteurs au pays sera de passage ici le jeudi 28 octobre, 20h, sur la Scène Desjardins de la Salle Montignac.

L'artiste new country Matt Lang ouvre les portes de son propre Honky Tonk avec tournée More. Vintage et festif, More est le party country qu'on attendait! Le band amène Nashville au Québec avec les pièces de ses deux albums à succès et plusieurs classiques de country américain dans un décor digne des bars du Tennessee. Tant pour les nostalgiques que les fans de new country, ce spectacle transportera le public sous les néons de Broadway pour le party musical à ne pas manquer.





Originaire de Maniwaki, Mathieu Langevin a participé à La Voix en 2015. Son ambition: amener Nashville au Québec, en plus d’aspirer à une carrière internationale. Matt Lang, c’est du country à la sauce americana, à la fois classique et branché. Un country où l’artiste renoue avec ses racines, tout en y apportant une touche de modernité.





Le talent indéniable et le potentiel international de Matt Lang lui ont permis de cumuler plus de trois millions d’écoutes sur Spotify et de se faire remarquer dans les autres provinces canadiennes. Les billets pour ce spectacle présenté par le Comité culturel Mégantic sont en vente à la pharmacie Jean Coutu de Lac-Mégantic, en ligne via lacmegantic.tuxedobillet.com ou directement au guichet de la Salle Montignac le soir du spectacle.