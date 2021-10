Monique Phérivong Lenoir prête pour la course à la préfecture - Claudia Collard : Actualités Élections municipales 2021

Monique Phérivong Lenoir

Monique Phérivong Lenoir se sent prête pour la course à la préfecture. Depuis le début de l’été, elle multiplie les rencontres auprès des citoyens de la MRC du Granit, rencontres la motivant plus que jamais à briguer les suffrages le 7 novembre prochain.

«J’ai parcouru le territoire, je me suis présentée à des évènements locaux (inauguration, lancement, fêtes…) pour me faire connaître et prendre le pouls de la population. J’ai rencontré des mères et des pères de famille, des retraités, des jeunes adultes, des industriels, des commerçants, des agriculteurs et des producteurs, des bénévoles engagés et dynamiques, ainsi que de nombreux élus municipaux. J’ai pu voir leurs belles réalisations et leur volonté d’améliorer leur milieu de vie pour offrir à leurs enfants de bonnes perspectives d’avenir, ici, dans le Granit», partage-t-elle.





Parmi les préoccupations et enjeux recueillis au sein de la population, figurent la protection de l’environnement et de la faune, le développement économique, culturel et touristique, les soins de santé, notamment pour les aînés et la vie communautaire. Mme Phérivong Lenoir a aussi constaté des inquiétudes «face à une relève incertaine, la crainte de perdre ou d’avoir perdu des services de proximité essentiels à la vitalité de nos villages, la crise du logement et des places en garderie, la pénurie de main-d’œuvre qui représente un terrible défi pour nos entrepreneurs; des enjeux que je connais et que je partage».





Au-delà de ces inquiétudes qu’elle considère très légitimes, Monique Phérivong Lenoir confie avoir senti la motivation des citoyens à trouver des solutions et à se battre pour y parvenir. «Cela me donne encore plus le goût de devenir préfet car je pourrai mettre mes compétences, mon expérience et mon énergie positive à leur service, porter avec conviction leurs dossiers et leurs voix, là où elles pourront être entendues.»





Celle qui affrontera Yves D’Anjou à la préfecture de la MRC du Granit a aussi créé sa page Facebook «Monique Phérivong Lenoir candidate» dans le cadre de sa campagne électorale.