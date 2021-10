Préfecture: Yves d’Anjou s’en remet aux citoyens - Rémi Tremblay : Actualités Élections municipales 2021

Yves d’Anjou, candidat au poste de préfet de la MRC du Granit.

En tournée dans les municipalités de la MRC, le candidat au poste de préfet, Yves d’Anjou, retient de ses rencontres avec les citoyens qu’ils veulent être pris en compte dans les décisions de la MRC. «Ce sont les électeurs des municipalités qui paient les services de la MRC, leur opinion doit être considérée lorsqu’il s’agit d’orienter les services de la MRC.»

Parcourant le territoire depuis quelques semaines déjà, il se dit à l’écoute des nombreux commentaires entendus. «Jusqu’à présent, les gens m’ont abordé sur plusieurs sujets qui passent de l’écologie au réchauffement climatique en passant par le pénurie de main-d’œuvre. Assurément, je sens de l’inquiétude à tout ce qui touche le domaine de la santé, en plus des problématiques concernant nos commerces et nos industries, en plus de la gestion de certains territoires municipaux.»





Pas question d’empiéter sur les compétences des municipalités. «Ce ne sont pas tous les sujets qui doivent être traités par la MRC, certains touchent la gestion municipale. Ce sera cependant un grand plaisir de transmettre vos messages aux maires et mairesses des municipalités le moment venu.»





Lorsqu’il était à la direction du Centre local d’emploi de Lac-Mégantic et à la Direction régionale d’Emploi-Québec Estrie, son rôle, ajoute-t-il, était justement de faire l’analyse des problématiques et de suggérer des solutions concrètes et adaptées. Nous étions d’ailleurs évalués en fonction des résultats concrets que nos solutions apportaient. La situation actuelle de la MRC demande non seulement des actions et des solutions concrètes, mais encore une possibilité de regarder les problématiques avec une perspective globale. Ce qui permettra d’obtenir des actions plus rapides, mais également plus efficaces», précise-t-il.





Il est possible, selon lui, d’agir sur la majorité des problématiques qui touchent la MRC du Granit, tout en respectant les orientations et les vocations de chacune des municipalités du territoire.