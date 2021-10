Dany Dupuis: des ambitions à la mairie de Sainte-Cécile - Rémi Tremblay : Actualités Municipalité Élections municipales 2021

Dany Dupuis convoite la mairie de Sainte-Cécile-de-Whitton.

Candidat à la mairie de Sainte-Cécile-de- Whitton, Dany Dupuis ne le cache pas: «Tout le travail difficile a été fait! Les principaux besoins dans les trois secteurs, le Rang 10, le village et Saint-Samuel Station ont été comblés. Le développement résidentiel se porte bien, il ne reste plus qu’à voir un peu plus grand et nous assurer que Sainte-Cécile obtienne sa juste part du développement, que ce soit dans le secteur touristique ou de la création d’emplois!»

L’homme de 62 ans est en terrain connu. Après 30 ans chez Hydro-Québec et dans le domaine de la construction, Dany Dupuis a aussi été pompier à Sainte-Cécile durant 18 ans. Se disant manuel, le candidat à la mairie a toujours aimé prêter l’oreille aux gens, s’informer et aussi discuter. Il définit en quelques mots sa marque de commerce: «Je m’adonne bien un peu avec tout le monde!» Non pas qu’il s’ennuie à la retraite, à donner un coup de main à son fils Éric et à jouer au hockey, mais… «Je me suis dit qu’il faudrait que les choses accélèrent à l’hôtel de ville.»





Sa pensée est régionale. Pas de danger de compromettre les avantages de vivre à quelques kilomètres de la ville-centre. Il en est conscient, l’entente de services avec le Centre sportif Mégantic est là pour rester. Ce qu’il souhaiterait ? Un juste retour du balancier, dit-il en ses propres mots. Que Sainte-Cécile ait des projets pour s’inscrire davantage sur la carte touristique. Et pouvoir créer quelques bons emplois.





Sa municipalité accueille de plus en plus de nouvelles familles. Le marché immobilier a suivi la tendance régionale: «Tout ce qui était à vendre s’est vendu!» Même dans le secteur de la Grande-Ligne. Ce qui ne l’empêche pas de rester alerte. Un réflexe d’ailleurs développé chez les pompiers, lui qui se dit un gars d’équipe avant tout. Un exemple d’une réflexion partagée sur l’administration municipale: «Est-ce que la municipalité aurait avantage à posséder ses propres équipements de déneigement, plutôt qu’à confier le travail à des sous-traitants?» Pas de doute à ses yeux, il y a partout place à de l’amélioration. Et à des discussions!