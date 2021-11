Audet: Jean-Marc Leduc souhaite plus de transparence

Jean-Marc Leduc voit son accession possible à la mairie de Audet comme «un beau challenge.»

Conseiller municipal à Audet depuis deux ans, Jean-Marc Leduc se présente à la mairie avec le désir de changer la façon de travailler à la table du conseil. En tête de liste de ses objectifs, une saine gestion des fonds publics et la réduction des taxes municipales de 5,6%, «sans réduire les niveaux de services».

À 71 ans, le retraité du domaine des technologies de l’information et de la gestion, tant sur la scène nationale qu’internationale, nourrit des ambitions pour sa communauté d’accueil. À la dernière séance du conseil, le 4 octobre, il a posé un geste d’éclat inusité en réclamant d’un bloc la démission de tous les membres autour de la table. Sans surprise, la résolution a été battue. «Je voulais qu’ils démissionnent tous. Il est temps que les affaires de la municipalité soient traitées en toute transparence, y compris rendre les séances de travail publiques», livre-t-il en entrevue à l’Écho.





Propriétaire d’une érablière de 150 acres dans le secteur du mont Dostie, il remet en question la décision du conseil actuel en fin de mandat de voter un cadre budgétaire pour l’exercice 2022 qui conserve un taux de taxation de 1,12$ du 100$ d’évaluation, malgré une hausse de 14 millions $ du rôle d’évaluation. «Augmenter le fardeau fiscal d’environ 160 000$ en pleine pandémie ? Je propose de réduire les taxes municipales de 5,6%, avec un nouveau taux de taxation à 1,06$ au lieu de 1,12$.»





Son expérience de conseiller en gestion dans le secteur public et privé, il souhaite la mettre au service de sa municipalité pour les quatre années à venir. Dans le feuillet d’information qu’il distribue de porte en porte, son ambition est claire : doter la municipalité d’une stratégie de résilience et de gestion des risques. «Faire l’évaluation de nos infrastructures inventaires, la gestion de nos inventaires par rapport à l’évaluation des risques en fonction des changements climatiques est important. Pour l’instant, la municipalité se retrouve toujours en mode réaction.»





Tenter sa chance à la mairie, non pas pour changer le monde en quatre ans, mais pour initier des changements.





«Ici, on a tout, y compris des points de vue de toute beauté et de superbes montagnes. Il faut garder ce qu’on a, l’école, l’église, le dépanneur et développer des intérêts pour les jeunes comme pour les aînés.» Le potentiel du territoire est énorme, il en est convaincu. «Pourquoi pas des pistes de vélo de montagne ? Pourquoi pas attirer de jeunes familles le long des rangs et attirer de nouvelles entreprises dans le but d’augmenter nos niveaux de services sans augmenter les taxes? Et un petit marché pour dynamiser Audet?»





La municipalité compte déjà le plus haut taux de nouvelles familles sur tout le territoire de la MRC et l’espace pour en accueillir davantage ne manque pas.