Voie de contournement: début du processus d’acquisition des terrains

C’est dans cet édifice situé juste en face de l’hôtel de ville de Lac-Mégantic que Transports-Canada et Services publics et Approvisionnement Canada rencontreront les propriétaires visés par le tracé de la voie de contournement ferroviaire.

Les premières offres d’achat pour des parcelles de terrains nécessaires au projet de la voie de contournement ferroviaire à Lac-Mégantic débutent cette semaine et se poursuivront au cours des prochains mois. Et pour accompagner les propriétaires concernés, Services publics et Approvisionnement Canada réserve un espace dans son édifice du centre-ville afin de permettre des rencontres personnalisées.

Dans une mise à jour communiquée aux propriétaires en début de semaine, le directeur pour les programmes d’infrastructure et de transport pour le Québec, Luc-Alexandre Chayer, se montre rassurant quant aux études et aux travaux complémentaires préalables au démarrage du chantier: «Plusieurs mandats sont maintenant terminés bien que quelques-uns restent à être finalisés au cours des prochaines semaines. Certains travaux ont nécessité une plus grande coordination, mais je tiens à vous assurer que Transports Canada met tous les efforts possibles pour minimiser les désagréments auprès des propriétaires.»





M. Chayer précise la nature des travaux menés jusqu’à maintenant le long du tracé. «Les données recueillies lors de ces travaux portaient notamment sur la nature des sols, l’emplacement des puits d’eau potable, le bruit et l’hydrologie, et seront intégrées aux plans et devis du projet et serviront également à la mise en œuvre de mesures environnementales.»





Les propriétaires visés recevront sous peu l’information quant à la valeur exacte de l’indemnité qui leur sera versée suite à la coupe de bois effectuée sur leur propriété lors des travaux de forage géotechniques. «Dans l’éventualité où les travaux auraient causé un dommage à votre propriété, nous vous invitons à communiquer avec nous afin que nous puissions remédier à la situation rapidement», insiste le représentant de Transports Canada.





Celui-ci leur annonce l’ouverture d’un bureau réservé à l’intérieur de l’édifice de Services Canada, rue Frontenac, pour permettre des rencontres personnalisées avec les représentants de Services Canada, le ministère en charge de l’acquisition des terrains. «Tenant compte qu’il n’y aura pas de représentant de Transports Canada ou de Services publics et Approvisionnement Canada sur place à tous les jours pour vous accueillir, nous vous rappelons qu’il est essentiel de communiquer avec nous afin de prendre rendez-vous. C’est Jean-Philippe Boucher de Transports-Canada qui servira de contact avec les propriétaires visés.