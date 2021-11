BientÃ´t ce sera NoÃ«l avec Damien Robitaille!

Damien Robitaille sera en spectacle le vendredi 19 septembre à la Salle Montignac.

Damien Robitaille ne s’en cache pas : il aime le temps des Fêtes et ses rituels. D’où son album Bientôt ce sera Noël, qui fera l’objet d’un spectacle le vendredi 19 novembre, 20h, sur la Scène Desjardins de la Salle Montignac. Une soirée aux accents pop, rétro, rhythm & blues, swing et folk qui distille une douce nostalgie et évoque les Noëls d’antan.

Mis en scène par Laurent Paquin, ce tout nouveau spectacle est à l’image de l’auteur-compositeur-interprète: ludique, fantaisiste et empreint de magie. Celui pour qui toutes les occasions sont bonnes pour chanter des airs des Fêtes contaminera le public de son indéniable joie de vivre.

Depuis mars 2020, alors que la pandémie forçait au confinement, Damien Robitaille a offert plus de 200 chansons du jour à son public via les réseaux sociaux. Joyeux luron notoire, ce Franco-Ontarien roule sa bosse sur la scène professionnelle depuis 2006, faisant voyager sa musique qualifiée de «groovy aux accents funk, rocksteady, pop et soul, avec un petit côté rétro-kitsch 70's chic et chaud».

Pour Damien Robitaille, la scène demeure un immense terrain de jeu. Pour le constater de visu, il suffit de se procurer des billets à la pharmacie Jean Coutu de Lac-Mégantic, en ligne lacmegantic.tuxedobillet.com ou directement au guichet de la Salle Montignac le soir du spectacle, une présentation du Comité culturel Mégantic.

Le passeport vaccinal et une pièce d’identité avec photo sont requis pour les personnes de 13 ans et plus. En raison de l’assouplissement des mesures sanitaires, le spectacle est offert sans distanciation, avec port du masque durant toute la représentation.