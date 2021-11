Monique Phérivong Lenoir, nouvelle préfet de la MRC du Granit

Monique Phérivong Lenoir

Au lendemain de son élection à titre de préfet de la MRC du Granit, Monique Phérivong Lenoir avait encore peine à réaliser sa victoire. «Évidemment, je suis bien contente du résultat!», lance-t-elle tout sourire. Contente aussi de sa campagne menée sur le terrain au cours des deux derniers mois. «J’ai trouvé très enrichissant d’aller à la rencontre des gens. J’ai vu des choses magnifiques, des gens impliqués dans les loisirs, des industriels inventifs, des commerçants qui s’accrochent. J’ai découvert que chaque municipalité a ses particularités et je pense que de ces singularités on peut faire une forte collectivité.»

Celle qui a remporté 56,8% des voix, soit 3080 votes contre 2343 pour son adversaire Yves D’Anjou, a passé une bonne partie de sa campagne à démystifier le rôle du préfet. «Je me suis rendue compte que plusieurs ne connaissaient pas le mandat d’un préfet», signifie la nouvelle porte-parole des 20 municipalités de la MRC du Granit, qui mise notamment sur son côté rassembleur pour assurer un développement cohérent et harmonieux sur le territoire.





«Partout dans la MRC, il y a des gens impliqués, motivés. On a une richesse humaine qu’il faut savoir utiliser au meilleur escient. Je veux faire en sorte que le rôle de la MRC soit mieux connu de la population mais aussi des nouveaux élus; je me rends compte que ce n’est pas suffisant d’en parler seulement tous les quatre ans», partage Monique Phérivong Lenoir. Pour ce faire, elle souhaite entamer un travail de fond avec les équipes de la MRC et de la Société de développement économique du Granit (SDEG). «Évidemment il faut d’abord que je comprenne bien la mécanique pour que ce qui en ressortira soit positif pour tout le monde».





En plus de l’adoption prochaine des prévisions budgétaires de l’année 2022, Mme Phérivong Lenoir compte dans un premier temps faire connaissance avec la directrice générale de la MRC et son équipe de travail et se familiariser avec les dossiers en cours, tant à la MRC qu’à la SDEG, «deux entités étroitement liées», soulève-t-elle. D’ailleurs, la préfet nouvellement élue avait demandé d’être suspendue de sa fonction de présidente de la Société durant sa campagne électorale pour éviter tout conflit d’intérêt.





Parmi les dossiers que Monique Phérivong Lenoir entend suivre de très près, celui de l’accès internet haute vitesse, qui devrait s’étendre à la grandeur du territoire granitois pour l’automne 2022, et de la construction d’un nouveau CHLSD dans les délais prescrits. «On est près du but, il ne faut absolument pas lâcher. On sait que c’est dans la machine; le CIUSSS de l’Estrie a mis en place les moyens nécessaires pour faire avancer le projet. Il faut continuer à suivre ce dossier pour qu’on en arrive enfin à l’inauguration, prévue en 2024.»





D’ici aux fêtes, Monique Phérivong Lenoir conservera son poste de directrice de la Corporation de développement (CDC) du Granit en plus de son nouveau rôle de préfet. «Je me suis engagée auprès du conseil d’administration de la CDC à maintenir un certain niveau de service jusqu’à mon remplacement. Je vais tenir cet engagement même si ça sera une grosse charge de travail; ce CA m’a beaucoup soutenue quand j’ai fait campagne.»





La nouvelle préfet de la MRC du Granit a aussi pu compter sur plusieurs personnes durant sa campagne électorale. «J’ai pu m’appuyer sur beaucoup d’amis, un peu partout dans la MRC, qui m’ont beaucoup soutenue et qui m’ont aidée à concrétiser mes gestes de campagne. Ça été extrêmement précieux car le territoire est immense. Je ne les remercierai jamais assez», termine-t-elle.