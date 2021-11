Plusieurs nouveaux visages à la table des maires

L’élection du 7 novembre a changé le portrait du monde municipal dans la MRC du Granit, avec une nouvelle élue à la préfecture, Monique Phérivong Lenoir, de nouveaux maires à Nantes, Saint-Romain, Saint-Ludger, Audet et Notre-Dame-des-Bois, et plusieurs conseillers qui en seront à leur première expérience. Les électeurs se sont exprimés à intérêt variable.

Pour les quatre prochaines années, donc jusqu’en 2025, la table des maires renouvelle sa photo de famille. Quatorze hommes et six femmes, dont deux réélues sans opposition, Julie Morin à Lac-Mégantic et France Bisson à Saint-Sébastien. Les huit nouveaux visages autour de la table, en plus de celui de la préfet: Danièle Provencher (Audet), Daniel Gendron (Nantes), Dominic Boucher-Paquette (Notre-Dame-des-Bois), Pierre Dumas (Sainte-Cécile-de-Whitton), Denis Poulin (Saint-Ludger), Suzie Roy (Saint-Romain), Martine Brouard (Stornoway) et Denyse Blanchet (Stratford).





À Nantes, Jacques Breton s’est fait montrer la sortie par une majorité d’électeurs qui lui ont préféré Daniel Gendron. Au terme d’une longue campagne, Daniel Gendron a obtenu 62% des voix. Pour l’anecdote, deux frères Gendron vont donc contrôler les territoires voisins de Lac-Mégantic, Daniel à Nantes et Gaby à Frontenac.





À Audet, la conseillère sortante Danièle Provencher accède à la mairie, avec 56% des voix exprimées, 137 contre 107 pour son adversaire Jean-Marc Leduc.





Particularité à Notre-Dame-des-Bois, les candidats de l’Équipe des Sommets ont fait mouche six fois sur sept. À la mairie, Dominic Boucher Paquette a obtenu 60,7% des suffrages exprimés contre son adversaire Mario Delongchamps. Un seul poste de conseiller a échappé à l’Équipe des Sommets, au district 1, où Lynda Pépin a reçu un seul vote de plus que son adversaire de l’Équipe des Sommets, Nathalie Charbonneau.





À la mairie de Saint-Ludger, Denis Poulin a obtenu la majorité des voix (52,7%) sur son adversaire l’ex-maire Bernard Therrien (47,2%). À Saint-Romain, ils étaient deux à vouloir succéder à Jean-Luc Fillion. Victoire de Suzie Roy (66,4%) sur Christian Isabel (33,6%).





Selon les enjeux locaux, le taux de participation à l’élection varie. Le plus haut taux, à 62,6%, a été enregistré à Saint-Romain, où, en plus d’une lutte à la mairie, cinq des six postes de conseiller étaient revendiqués.





Pas très loin derrière, à 56,9%, la municipalité de Saint-Ludger, puis Sainte-Cécile-de-Whitton (49,8%), Audet (46,1%) et Nantes (40,9%).





Malgré la présence d’une équipe municipale, seuls 36,1% des 940 électeurs inscrits sur la liste à Notre-Dame-des-Bois se sont rendus aux urnes.





Dans les vingt municipalités de la MRC du Granit, on compte désormais 80 conseillers et 39 conseillères. La parité hommes-femmes est atteinte dans seulement trois d’entre elles : Nantes, Saint-Augustin de Woburn et Saint-Ludger. Là où les femmes sont majoritaires : à Milan, Notre-Dame-des-Bois et Piopolis. Absence de femmes à des postes électifs à Lambton et Saint-Robert-Bellarmin. À Piopolis, un siège de conseiller est demeuré vacant, aucune candidature n’ayant été déposée pour le siège no 6.