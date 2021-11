La vision à long terme d’Yves Gilbert

Yves Gilbert, conseiller municipal élu dans Montignac.

Fort de l’appui de 66 % des électeurs du district Montignac, Yves Gilbert a gravi les marches de l’hôtel de ville de Lac-Mégantic, bien déterminé à être, pour les quatre prochaines années, le porte-parole de tous les citoyens. «J’ai entendu des inquiétudes, des enjeux. Je vais être là pour être leur relais. J’ai une vision à long terme: que Lac-Mégantic soit une ville reconnue, accueillante et que les citoyens s’y sentent bien, dans le respect de leur capacité de payer!»

À 72 ans, avec un important bagage transporté du monde scolaire, le président de la défunte Commission scolaire des Hauts-Cantons se dit conscient que la tâche de conseiller municipal ne l’amènera pas au front, une mission dévolue au rôle de maire, mais il s’engage à être efficace et se montrer à la hauteur des attentes des citoyens. «Il faut rester connecté avec les citoyens», précise-t-il. Autour de la table du conseil, il sera de tous les débats : «Si c’est bon pour le citoyen, je serai d’accord avec ça. Si ça n’améliore pas la vie des citoyens, je m’opposerai.»





S’il se dit capable d’exprimer son opinion, «dans le respect des personnes», il ajoute du même souffle que le travail d’équipe a toujours été fondamental pour lui. «Je serai un des six conseillers. Après le débat d’idées, tu te rallies à la majorité. On ne peut plus réécrire le passé, mais on peut façonner l’avenir. Ça j’y crois!»





Le travail a déjà commencé, puisque la Ville a un budget à préparer pour le prochain exercice financier. Le calendrier de novembre sera chargé sur ce point. «J’amène mon expertise, mon authenticité, mon vécu. Si tu prétends avoir la vérité absolue, ça fait pas long feu», exprime-t-il, rappelant qu’il n’a «pas de galon à gagner», après tant d’années de services auprès de sa communauté. Devant lui, de longues heures de travail qu’il effectuera, dit-il, tout en s’amusant