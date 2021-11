Une authenticité nommée Roxane Bruneau

Roxane Bruneau a livré une prestation a la fois professionnelle et décontractée.

Les spectateurs de Roxane Bruneau ont été servis à souhait le samedi 13 novembre. Énergique, authentique, touchante et émouvante, la chanteuse était en symbiose avec le public du début à la fin, partageant intimement ses maux comme ses mots.

Prévu à Lac-Mégantic il y a près de deux ans, le passage de Roxane Bruneau était fort attendu. Et personne n’a été déçu. En vedette, les chansons de son deuxième album, Acrophobie, où elle se raconte à travers ses expériences et sa vision du monde.





Malgré la saveur intimiste donnée par l’artiste, la mise en scène était aux antipodes du dépouillement. Estrade faisant office de deuxième palier et d’écran géant, projections multimédias et éclairages sophistiqués, ce spectacle était résolument à grand déploiement.





À travers la multitude d’effets spéciaux, Roxane Bruneau s’est montrée dans sa plus simple expression, partageant avec candeur sa peur des hauteurs et d’autres sources de son anxiété. Le tout dosé d’humour et de tendresse à l’endroit du public. Professionnelle et décontractée. Tellement forte dans sa fragilité.





La voix de Roxane porte loin, puissante et envoûtante. Ses mots transpercent et sa musique transporte dans un univers décomplexé. Ça fait du bien partout et tout le temps.





En dépit de son immense succès -notamment couronné par quatre Félix au dernier gala de l’ADISQ- la jeune femme de 30 ans ne s’affiche pas en vedette inaccessible. C’est sans doute cette authenticité hors du commun qui la rend si attachante.