Nouveau conseil de Ville

À l’avant, la mairesse Julie Morin en compagnie des conseillers René Côté (Québec-Central), Huguette Breton (Vieux-Nord), Jacques Dostie (Centre-Ville), Richard Michaud (Agnès), Yves Gilbert (Montignac) et Denis Roy (Fatima).

La cérémonie d’assermentation des membres du nouveau conseil municipal de la Ville de Lac-Mégantic s’est déroulée mardi, avant la séance régulière, où on a notamment procédé à la nomination des élus au sein des différents comités et commissions de la municipalité et de certains organismes.

Parmi les responsabilités attribuées, la mairesse Julie Morin, qui siège d’office sur l’ensemble des entités, occupe la présidence de Place de l’Industrie. La présidence de la Commission de l’innovation et de la transition écologique et celle du Comité habitation et logement ont été confiées à Richard Michaud, conseiller du district Agnès.





De son côté, le conseiller du district Fatima, Denis Roy, préside l’organisme Commerce Lac-Mégantic tandis que la présidence de la Commission des arts, de la culture et du patrimoine ainsi que de la Médiathèque Nelly-Arcan font parties des responsabilités de Jacques Dostie, conseiller du district centre-ville.





La présidence du Comité consultatif d’urbanisme a été dédiée au conseiller René Côté (Québec-Central) et celle de la Commission de la famille et des aînés à Huguette Breton (Vieux-Nord). Enfin, le conseiller du district Montignac, Yves Gilbert, hérite de la présidence de la Commission des sports et loisirs.