Vaccination: au tour des 5-11 ans

La campagne de vaccination pour les enfants âgés de 5 à 11 ans a débuté cette semaine. Les parents sont invités à prendre rendez-vous sur Clic Santé ou peuvent attendre la venue d’une équipe mobile de vaccination qui se déplacera dans les écoles primaires, à partir de la semaine du 6 décembre. Plus de 80 écoles ont été ciblées en Estrie.

Le directeur de la campagne de vaccination en Estrie, Jean Delisle, s’est assuré que les cliniques de vaccination seront aménagées en fonction de cette nouvelle clientèle, «pour que ce soit une belle expérience pour nos jeunes», a-t-il partagé en mêlée de presse, mercredi.





D’ici Noël, tous les enfants de ce groupe d’âge devraient pouvoir bénéficier de la protection d’une première dose du vaccin. La pédiatre Marie-Claude Roy est catégorique : «Depuis le début de la pandémie, le virus (COVID-19) a été relativement gentil pour les enfants, mais il y a un avantage à les vacciner pour une meilleure protection collective. Le plus important chez eux c’est d’espérer un retour à la vraie vie, avec des activités sportives et familiales. Une vie scolaire et sociale comme avant.





Au même moment, les cliniques de vaccination ont entrepris l’administration d’une troisième dose du vaccin pour les 70 ans et plus.