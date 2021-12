Renaud Paradis et Julie Daoust, dans Brel et Barbara, héros fragiles, présenté le 10 décembre à la Salle Montignac.

Dans un tour de chant unique où se mêlent souvenirs et scènes théâtrales, Julie Daoust et Renaud Paradis célébreront en chanson la relation particulière qui liait Brel et Barbara, le vendredi 10 décembre, 20h, sur la Scène Desjardins de la Salle Montignac. Une soirée qui s’annonce émouvante, pleine d’humour et de tendresse.

Mettant en lumière l’amitié entre deux comédiens et chanteurs, que le grand public a connu dans le téléroman L’auberge du chien noir, le spectacle Brel et Barbara, héros fragiles jette un éclairage nouveau sur la relation méconnue de ces deux géants de la chanson.





Pour mettre sur pied ce spectacle à la fois musical et théâtral, Julie Daoust et Renaud Paradis ont exploré, fouillé et creusé afin de saisir la nature de ce lien particulier qui unit Brel et Barbara. À travers leurs chansons, mais aussi grâce à des archives sonores et des scènes théâtrales, les deux interprètes raconteront la Dame en noir et le Grand Jacques, faisant découvrir au passage leurs travers et leurs blessures. Mais c’est surtout la richesse des textes de ces deux monstres sacrés qui ressort de ce spectacle unique, grâce à l’interprétation sensible et respectueuse de Julie Daoust et de Renaud Paradis, accompagnés au piano par Philippe Noireaut.





Les billets pour ce spectacle présenté par le Comité culturel Mégantic sont en vente à la pharmacie Jean Coutu de Lac-Mégantic, en ligne via lacmegantic.tuxedobillet.com ou directement au guichet de la Salle Montignac le soir du spectacle.





Passeport vaccinal ainsi qu’une pièce d’identité avec photo sont requis pour les personnes de 13 ans et plus. En raison de l’assouplissement des mesures sanitaires, le spectacle est offert sans distanciation, avec port du masque durant toute la représentation.