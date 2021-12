Rendez-vous avec King Dave

Anglesh Major personnifiera King Dave, le mercredi 14 décembre, 20h, sur la Scène Desjardins de la Salle Montignac.

Une rencontre improbable dans un party, un premier vol, une altercation dans un bar, un incendie dans un parc. Une peine d’amour, une trahison. Place à King Dave, un solo percutant présenté le mercredi 15 décembre, 19h, sur la Scène Desjardins de la Salle Montignac.

En quelques jours, presque par accident, la vie de Dave bascule. Submergé par la peine, la colère et la peur, le jeune homme enchaîne les mauvaises décisions, se prend le bras dans l’engrenage de la violence et plonge dans une rapide descente aux enfers. Où se terminera sa chute? Dans une langue puissante et crue, ce solo dépeint une réalité peu portée au théâtre: celle des rues sombres de Montréal, des quartiers populaires, de la délinquance ordinaire.

Pièce créée et personnifiée par Alexandre Goyette, qui lui a valu le Masque du texte original et celui de l’interprétation masculine lors de sa première mouture en 2005, en plus de faire l’objet d’une adaptation cinématographique réalisée par Podz en 2016, King Dave s’affiche ici dans une nouvelle version.

Bien qu’il soit toujours aussi pertinent et actuel, le texte a été entièrement réécrit par son auteur et le jeune acteur Anglesh Major, le Dave de 2021. Celui-ci porte avec aplomb, humour et hargne une œuvre enrichie de questions liées à l’identité, à l’appartenance et aux manifestations mondiales dénonçant le racisme systémique.

Les billets pour cette prestation théâtrale présentée par le Comité culturel Mégantic sont en vente à la pharmacie Jean Coutu de Lac-Mégantic, en ligne via lacmegantic.tuxedobillet.com ou directement au guichet de la Salle Montignac le soir du spectacle. Passeport vaccinal ainsi qu’une pièce d’identité avec photo sont requis pour les personnes de 13 ans et plus. En raison de l’assouplissement des mesures sanitaires, le spectacle est offert sans distanciation, avec port du masque durant toute la représentation.