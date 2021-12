Sur la scène de Brel et de Barbara

Julie Daoust Renaud Paradis

Elle et lui. Julie Daoust et Renaud Paradis. Devenus Barbara et Jacques Brel. Le soir du 10 décembre, ces deux grands disparus reprenaient vie, dans une prestation alliant musique et théâtre. Pour ce tour de chant, un répertoire choisi afin de démontrer la force et les blessures de ces «héros fragiles».

Deux intenses, chacun à sa façon. Brel dans ses opinions tranchées, à la fois comique et clown triste. Barbara dans son insécurité, qu’elle transcende sur scène comme un bouclier, dans sa force artistique lui permettant de créer au-delà des meurtrissures. Deux êtres de talent, composant chacun à leur façon avec leur fragilité, unis par une amitié et un lien empreint de mystère. C’est du moins ce qui ressort du jeu des comédiens Renaud Paradis et Julie Daoust et des archives sonores présentées entre les tableaux.





Renaud Paradis, qui s’est déjà fait connaître pour son spectacle en hommage à Jacques Brel, semble plus grand que nature sur la scène, jouant des bras et jambes, valsant à cent temps, attendant Madeleine, s’amusant des Flamandes ou jouant au pauvre soupirant avec ses bonbons. À cet amusant théâtre, Julie Daoust y oppose une Barbara au jeu dramatique, à la fois puissante et friable. Son histoire, qu’on connaîtra peu à peu, ses chansons créées par sa souffrance, procure des frissons dans l’échine, tant l’interprétation de Julie Daoust est sublime. Mais la touche d’humour revient toujours, permettant de ne jamais verser dans le mélo.