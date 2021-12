Voie de contournement ferroviaire: trois maires exigent des réponses et de l’action

Les maires Daniel Gendron de Nantes, Julie Morin de Lac-Mégantic et Gaby Gendron de Frontenac demandent une rencontre avec le ministre des Transports Omar Alghabra «au plus tard le 23 décembre».

Les maires de Lac-Mégantic, Nantes et Frontenac, Julie Morin, Daniel Gendron et Gaby Gendron, ont parlé d’une même voix et adressé plus tôt cette semaine au ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, une demande de rencontre «au plus tard le 23 décembre» pour une mise à jour du projet de voie de contournement ferroviaire. Et, par la suite, aussi tôt qu’en janvier 2022, un genre de rencontre au sommet, à Lac-Mégantic, qui pourrait réunir cette fois les citoyens touchés par le tracé et la population en général.

Juste avant Noël, la requête des trois élus est accompagnée d’une liste de souhaits qui ne laisse aucun doute quant à l’impatience manifestée face à un silence des autorités fédérales devenu inquiétant. «Cette mise à jour, écrivent-ils, comprend un historique du dossier depuis 2015, «à la demande du nouveau maire de Nantes qui doit s’enquérir du dossier», les étapes récentes, depuis janvier 2021, date de l’arrivée en poste du ministre Alghabra, la présentation du tracé définitif et des emprises finales, état des négociations avec l’UPA et le Syndicat des producteurs forestiers, l’état d’avancement des négociations qui ont eu cours avec les propriétaires touchés par le tracé depuis l’ouverture du bureau de Services et Approvisionnements Canada au centre-ville, ainsi que l’échéancier «détaillé» du projet global, incluant la signature de l’entente de construction avec le Canadien Pacifique.





La décision d’interpeller directement le ministre des Transports fait suite à une première rencontre que les trois maires ont tenue en visioconférence, le 9 décembre, avec le conseiller régional principal, au cabinet du ministre des Transports, Adam Lukosky, celui-là même qui s’est présenté comme candidat libéral dans Mégantic-L’Érable aux dernières élections fédérales.





Dans leur courriel, les trois maires demandent que lors de la rencontre de janvier 2022, les députés Luc Berthold et François Jacques soient présents «afin qu’ils puissent répondre aux nombreux citoyens qui les interpellent sur le sujet. Ils sont nos représentants officiels à la Chambre des communes et à l’Assemblée nationale. Il nous apparaît essentiel qu’ils aient les mêmes informations que nous relativement au dossier qui les concerne tout autant.»