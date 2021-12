Voyage fascinant dans le monde de Proust

Les comédiens Jean Asselin, Pascal Constamine (Proust), Nathalie Claude et Bryan Morneau.

Fabuleux voyage dans la tête de Proust le soir du 8 décembre à la Salle Montignac. En plus d’assurer la mise en scène de la pièce et d’y jouer, Sylvie Moreau a guidé le public dans la cathédrale littéraire du prolifique écrivain, tel qu’elle l’a imaginé dans ses dernières années de vie. Une «recherche du temps perdu» qui a donné lieu à l’émergence de personnages flamboyants, reflets d’une société en décadence. Un collage de magnifiques extraits en plus d’un visuel époustouflant, chorégraphié avec soin.

Comme décor, une chambre parisienne du début du 20e siècle, où Marcel Proust passera les dernières années sa vie, pendant lesquelles sa déchéance corporelle est inversement proportionnelle à sa créativité. Ce décor se fera musée, exposant 15 tableaux tirés de son œuvre À la recherche du temps perdu, huit tomes écrits durant autant d’années alité.





Sylvie Moreau guide le spectateur dans ce musée, d’où surgissent d’intrigants personnages, bourgeois déjantés déclamant les mots de Proust, le texte sublime et profond s’opposant aux gestes faux-semblants sans que ça paraisse le moindrement.





On mord dans cette pièce comme dans un fruit mûr, on est fasciné par les prouesses gestuelles du Baron de Charlus (Jean Asselin) et de Jupien (Bryan Morneau), qui se font la cour chez les Guermantes, la chorégraphie lubrique d’Odette et l’amante anonyme (Sylvie Moreau et Nathalie Claude)… Malgré le ridicule de ces personnages gonflés de suffisance, tout est magnifiquement placé, aux antipodes du burlesque.





Pascal Constamine incarne une version bouleversante de Marcel Proust, qui se fait tantôt narrateur, tantôt observateur, décrivant à la fois un monde en changement et une âme qui se meurt de reconnaissance.





L’œuvre de Marcel Proust a connu une gloire de plus en plus grande à mesure qu’on s’approchait de sa mort. Mais sa conviction d’être un écrivain a été présente tout au long de sa vie, a évoqué Sylvie Moreau dans sa présentation. «Une vocation, c’est le contraire d’une carrière», a transmis celle a dévoré les 3000 pages d’À la recherche du temps perdu pour en extraire cette essence accessible à tous. Comme quoi l’art avec un grand A n’est pas réservé qu’à une pincée de privilégiés.





Une vocation c’est le contraire d’une carrière. À méditer.