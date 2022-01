Un nouvel atelier de confection pour Attraction - Claudia Collard : Actualités Économie

L’atelier de Montréal emploie déjà 30 personnes.

L’entreprise Attraction possède désormais un atelier de confection situé sur l’avenue du Parc à Montréal. Le nouvel espace servira à la production de cotons ouatés, t-shirts, vêtements matelassés et accessoires de laine polaire dédiés aux marchés promotionnel et récréotouristique.

À terme, le projet doublera la capacité de production d’Attraction. En plus de soutenir la croissance de l’entreprise, ce nouvel atelier contribuera notamment à réduire les délais de livraison. «Il s’agit d’avantages incontestables dans un contexte où des perturbations du transport maritime mondial et la COVID entraînent une pénurie de marchandises importées de même qu’une augmentation des coûts et des délais», fait valoir Julia Gagnon, vice-présidente aux opérations.





Mme Gagnon indique que le quartier Chabanel, reconnu comme «le cœur de la mode au Québec», a été choisi pour la disponibilité et la qualité des travailleurs spécialisés dans la confection. «Depuis les 18 derniers mois, il est très difficile de recruter pour nos usines de Lac-Drolet. Nous avons fait appel à des travailleurs étrangers et d’autres arriveront au printemps. C’est un beau succès à ce jour, mais les délais, les quotas, etc., limitent notre croissance. La pénurie de main-d’œuvre a engendré des retards de livraison pour nos clients et nous a fait perdre de nombreuses opportunités. Dans ce contexte, l’atelier de Montréal permet de pallier le manque de main-d’œuvre dans la région et maintenir notre positionnement de leader canadien dans nos marchés. Ça aurait été plus simple de gérer cette croissance à même nos installations actuelles et c’est ce que nous avons tenté de faire au cours des derniers mois, mais ce n’était plus soutenable», confie Julia Gagnon.





«La pandémie nous a fait sortir plus d’une fois de notre zone de confort. Le projet Attraction Montréal et l’ajout des travailleurs étrangers sont de beaux succès qui nous ont permis de devenir meilleurs. Que ce soit par des apprentissages, des nouvelles relations ou des opportunités inattendues. C’est très motivant de voir l’ouverture de l’équipe de Lac- Drolet pour les travailleurs issus de l’immigration ou encore de côtoyer plus d’une dizaine de nationalités à l’atelier de Montréal», affirme de son côté Sébastien Jacques, vice-président développement des affaires.





L’atelier de Montréal emploie déjà 30 personnes. À cela s’ajoutent les ateliers de confection, de décoration et le bureau chef de l’entreprise situés à Lac-Drolet, pour un grand total de 140 employés.