Gopal reprend la route pour la prévention du suicide - Claudia Collard : Actualités Société

Gopal Ducharme marche jusqu’au 5 février pour la prévention du suicide. Il tient à souligner l’apport de Mercier Sports Excellence de Lac-Mégantic, qui lui a fourni gracieusement tous les vêtements nécessaires à son expédition. (Photo tirée de la page Facebook «Les accros au plein air»)

Toujours convaincu qu’activité physique et bonne santé mentale vont de pair, Gopal Ducharme récidive avec sa marche pour la prévention du suicide. Parti le 23 janvier de Valleyfield pour un parcours de 444 km devant le mener à Québec le 5 février, il souhaite amasser 40 000$ pour cette cause qui lui tient à cœur.

Lors de l’entrevue téléphonique avec l’Écho, Gopal venait de passer la première de ses 13 nuits sous la tente. «J’ai bien dormi. Un beau dodo à -35! Quand je me suis levé ce matin, je me suis demandé dans quoi je m’étais embarqué… Ça n’a pas duré longtemps. Je me suis rapidement dit: t’as une mission et tu vas l’accomplir!», partageait-il alors qu’il reprenait la route de Saint-Rémi.





Il y a un an, ce fervent amateur du plein air, originaire de Woburn, effectuait un parcours de 400 kilomètres culminant à Lac-Mégantic, lui permettant de remettre quelque 18 000$ à l’organisme Jevi de Sherbrooke, qui dessert l’ensemble de l’Estrie. Pour cette deuxième édition, Gopal viendra en aide à quatre centres de prévention du suicide (CPS) se trouvant sur son parcours, dont celui de Sherbrooke.





Comme l’an dernier, Gopal effectue sa randonnée via des routes secondaires en complète autonomie, avec pour objectif de marcher 31 km par jour. Sa recette? «Être en forme tout court et avoir un mental en béton. Parce que le défi, ce n’est pas tant la distance à parcourir. Oui, les kilomètres ça épuise, mais le mental est là pour reprendre le dessus. Je souhaite que ce défi encourage les gens qui sont dans le besoin, en crise, à aller chercher de l’aide», partage-t-il.





Gopal se dit aussi propulsé par l’élan de solidarité de ceux et celles qui le suive sur les réseaux sociaux. «C’est le côté humain qui me fait avancer. Vraiment génial!», se réjouit celui qui souhaite réaliser un tel défi deux fois par an, en janvier/février et juin. «Mon objectif, c’est faire le tour du Québec. La prévention du suicide, c’est important dans toutes les régions.»