La riche expérience humaine de Louise Pouliot - Claudia Collard : Actualités Société

Louise Pouliot

Depuis 2013, Louise Pouliot est accompagnatrice à domicile pour la Société Alzheimer Estrie. Un rôle à la fois gratifiant et enrichissant, partage celle qui prendra sa retraite sous peu. «Pour moi ce contact un pour un est important. Parce que chaque personne est un trésor et mérite toute l’attention. Et chacun des aidés a son histoire; j’ai appris plein de choses grâce à eux.»

Le Mois de l’Alzheimer qui s’achève s’est avéré l’occasion toute désignée pour mettre en lumière le travail d’accompagnatrice et l’importance qu’il revêt pour les personnes atteintes de pertes cognitives. Et rien ne vaut une expérience de terrain comme celle de Louise Pouliot pour en témoigner.





S’il permet aux proches aidants de prendre du temps pour eux, le service de répit/stimulation à domicile, offert sur une base hebdomadaire à raison de trois heures chaque fois, est avant tout centré sur les besoins de l’aidé. La maladie s’installant progressivement, il importe notamment de préserver son autonomie le plus longtemps possible et stimuler du même coup son estime de soi, fait valoir Mme Pouliot.





«J’arrive avec du matériel et je propose des activités; si ça ne leur tente pas, on fait autre chose. C’est important de respecter leur choix. Il faut aussi dédramatiser certaines situations et avoir le sens de l’humour.»





Les activités varient en fonction des intérêts et aptitudes de chacun. Marche en épelant le nom des arbres, peinture sur bois, partie de pêche, exercices sur chaise, jeu de serpents et échelles, casse-tête, bricolage, chansons à l’unisson, séance de manucure, activité culinaire… Bref un large éventail de possibilités. «Je ne vois pas ça comme un travail; je m’amuse autant qu’eux!», avoue-t-elle.





Pour Louise Pouliot, ceux et celles qu’elle accompagne lui apportent autant, sinon plus, que l’aide qu’elle leur procure. «Tu peux parler de musique, de peinture, de littérature, du gazon, des fleurs… Tout est intéressant; les gens sont généreux de leur histoire. J’ai appris plein de choses; sur l’histoire de la ville de Lac-Mégantic, sur le jardinage… Une dame m’a même appris à jouer du piano!»





Mme Pouliot parle aussi de l’importance d’être à l’écoute du non-verbal et d’éviter à tout prix de parler de la personne aidée devant celle-ci. «C’est un être humain, pas un objet», insiste-t-elle, parlant de la relation privilégiée qu’elle a développée au fil des années avec les personnes accompagnées. Et elle n’a que de bon mots à adresser à la Société Alzheimer Estrie, qui «offre de bonnes conditions de travail, du soutien et toutes les formations dont on a besoin.»