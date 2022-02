Des inspections pour vérifier la conformité au respect du ciel étoilé - Rémi Tremblay : Actualités

Le village de Stratford s’est déjà mis à l’heure du ciel étoilé. Un exemple à imiter.

Les MRC du Granit et du Haut-Saint-François s’associent à la Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic pour contribuer à l’application des normes de protection du ciel étoilé et de l’environnement nocturne. Dans les prochaines semaines, l’équipe de la Réserve amorcera à Lac-Mégantic et à Nantes la visite des résidences et entreprises ayant les plus forts impacts en terme d’émission de pollution lumineuse.

«Depuis sa création, il y a 15 ans, la Réserve de ciel étoilé mise sur une approche centrée sur la sensibilisation et la collaboration. La Réserve fait cependant face à un défi de contrôle de la pollution lumineuse qui est en croissance. La gestion de la dimension règlementaire demeure un enjeu d’importance pour assurer la pérennité de la Réserve», partage la responsable des communications du Parc national du Mont-Mégantic, Marie-Georges Bélanger.





Les municipalités du territoire de la Réserve possèdent un règlement de contrôle sur l’éclairage extérieur. L’application de celui-ci représente un enjeu pour les inspecteurs municipaux sur plusieurs plans: complexité de ce champ d’expertise spécialisé, travail d’inspection en soirée, etc. D’un commun accord avec les MRC de son territoire, la Réserve offre désormais un appui aux inspecteurs municipaux dans l’application règlementaire.»





L’objectif des visites est de sensibiliser et accompagner les propriétaires vers les solutions existantes. Une évaluation personnalisée de l’éclairage et un dépliant explicatif seront remis à toutes les adresses qui auront été ciblées. En cas de non-conformité réglementaire, les propriétaires seront dirigés vers des suggestions de remplacement et un délai sera fixé pour procéder à l’amélioration de l’éclairage en question.