Une histoire d’amour et de souveraineté - : Culture Théâtre

Les comédiens Simon Landry-Désy et Catherine Allard incarnent Gérald Godin et Pauline Julien dans la pièce Je cherche une maison qui vous ressemble, présentée le 17 février à la Salle Montignac.

L’histoire de Pauline Julien et Gérald Godin est une grande histoire d’amour et de politique, de poésie et de fierté, de ferveur et de soif d’émancipation, d’action et d’engagement. La pièce Je cherche une maison qui vous ressemble rend hommage à ces deux personnages phares qui ont marqué leur époque, faisant revivre avec brio le feu qui brûlait entre le poète-député et la chanteuse, tout en traduisant l’exaltation du Québec des années 1960-1970. À voir absolument, le jeudi 17 février, 19h, sur la Scène Desjardins de la Salle Montignac.

Le texte de Marie-Christine Lê-Huu intègre aussi la biographie de celle qui porte ce projet depuis plusieurs années, la comédienne Catherine Allard, qui partage la scène avec le comédien Simon Landry-Désy, en plus des musiciens Gaël Lane Lépine (piano) et Gabriel Lapointe (contrebasse), dans une mise en scène de Benoît Vermeulen.





Librement inspiré de la vie du couple, le texte inclut des extraits de la correspondance, des chansons autrefois interprétées par Pauline Julien et des poèmes de Gérald Godin. Je cherche une maison qui vous ressemble, c’est aussi un «dialogue à quatre», où les deux font tomber le quatrième mur, abandonnant momentanément leurs personnages pour partager leurs doutes et questionnements sur leur travail de création.





Mariant poésie, documentaire, musique et théâtre, cette création ranime la quête d’absolu et d’indépendance des deux icônes que sont Pauline Julien et Gérard Godin. Pour les plus jeunes, cette œuvre représente la fascinante découverte d’un autre univers. Quant aux plus âgés, ils se replongeront avec nostalgie dans une époque révolue.





La pièce laisse place aux doutes et aux regrets, livrant en même temps une note espoir, à travers une réflexion humaniste sur nos racines et notre devenir. Entre ce que nous sommes et ce que nous étions. Jusqu’à maintenant, cette coproduction d’Autels particuliers et du Théâtre les gens d’en bas a généré curiosité et enthousiasme, tant à l’endroit des deux personnages que des événements politiques qui ont marqué leur époque.





Les billets pour cette pièce de théâtre présentée par le Comité culturel Mégantic sont en vente à la pharmacie Jean Coutu de Lac-Mégantic, en ligne via lacmegantic.tuxedobillet.com ou directement au guichet de la Salle Montignac le soir de la représentation. Port du masque et passeport vaccinal requis.