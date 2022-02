Un beau retour pour le DÃ©fi de la Gosford - RÃ©mi Tremblay : ActualitÃ©s

Un temps de chien… parfait pour sortir dehors!

Pas de foule monstre, mais tout de même une belle 21e édition du Défi de la Gosford, tenue les 5 et 6 février dans des circonstances particulières. Et malgré le froid, le retour de la compétition annuelle d’attelages de chiens de traîneau a suscité l’enthousiasme de nombreux visiteurs.

De la belle neige tombée dans les jours précédant la tenue de la compétition a permis aux organisateurs de préparer une piste de qualité pour les 25 équipes qui ont pris le départ. «Cette fois, la neige était au rendez-vous, mais il semble que le froid et la peur du virus ont dissuadé plusieurs des habitués de venir faire un tour pour assister à cette édition. Nous sommes tout de même très satisfaits», commente Bernard Saucier, président fondateur de l’événement. Onze équipes de la catégorie 6 chiens (sur 13,2 km) et 12 de la catégorie illimitée (entre 8 et 16 chiens pour 22,1 km) ont pris le départ. Une bourse totale de 10 000$ a été partagée entre les coureurs.





Mêmes moments d’émotion sur le fil de départ. «Les départs soulèvent toujours autant l’émerveillement des gens n’ayant jamais assisté à des courses d’attelages de chien. La joie des chiens au départ semble contagieuse», partage la chargée de projet Marie-Claude Lacombe.





Le podium de la classe 6 chiens : Tony Pratt a pris la première position, Carole Durand la seconde et Fanny Houle a terminé troisième au total des points des deux jours de compétitions.





Pour la classe illimitée, Jean-René Saucier a terminé premier, suivi de Stéphane Roy et de Justin Fortier.





Covid oblige, l’organisation s’est scrupuleusement pliée aux mesures sanitaires en vigueur et a même dû ajuster la programmation en ce sens. «Ce qui est bien, c’est d’avoir maintenu l’événement malgré les contraintes et les incertitudes. Cela est favorable à un maintien à long terme de cet événement majeur ici, à Woburn», insiste Guy Brousseau, maire de Saint-Augustin-de-Woburn et président de Gestion Mont Gosford, l’organisation qui parraine l’événement. Les activités complémentaires ont été moins présentes cette année, mais un casse-croûte extérieur était tout de même disponible sur place. Des randonnées guidées en raquettes, organisées par Sentiers frontaliers, ont permis aux visiteurs de découvrir le territoire du mont Gosford, tout en observant les mushers en action.





Gilles Poulin, le vice-président du conseil d’administration de la Caisse Desjardins Lac-Mégantic – Le Granit, partenaire majeur de l’événement pour une sixième édition consécutive, était présent sur le site. «Les gens ont bien besoin que ce genre d’activité extérieure soit maintenue pour garder le moral et la santé. Nous sommes conscients que prendre l’air régulièrement fait partie des saines habitudes de vie à adopter. Cette activité est une occasion de plus pour les gens de jouer dehors et, comme c’est une activité gratuite, elle est accessible à tous.»





Le Défi de la Gosford s’appuie sur des partenaires qui, d’année en année, maintiennent leur confiance envers l’organisation.