Estrie vs Cantons de lâ€™Est: les maires du Granit appelÃ©s Ã  voter

À leur réunion du 16 février, les vingt maires de la MRC du Granit vont devoir voter pour leur préférence entre «Estrie» ou «Cantons de l’Est» dans le débat qui fait rage quant à la désignation de la région administrative 05. La consultation publique menée par la Commission municipale du Québec, et qui s’est terminée le 4 février, aurait mis en lumière des enjeux qui n’avaient pas été relevés en juillet 2021, lorsque le conseil des maires, à la demande du conseil exécutif, a émis un premier avis favorable au changement de nom de la région Estrie pour devenir Cantons de l’Est.

Tout au long de la consultation publique, les partisans du nom Cantons de l’Est et ceux souhaitant conserver le nom Estrie ont exprimé leur avis et utilisé les journaux locaux et régionaux comme tribunes. Une réflexion et une prise de parole qui ont éveillé, dans la municipalité de Val-Racine, le besoin d’«une réflexion plus approfondie sur une décision qui aura un impact important pour plusieurs années» et un nouveau vote portant exclusivement sur le changement de nom de la région administrative.





Dans une résolution adoptée le 11 janvier, les élus de Val-Racine réitèrent leur appui au projet d’inclusion des MRC de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi à la région administrative de l’Estrie, mais demande au conseil des maires de la MRC de reconsidérer la proposition adoptée le 18 août 2021 et procède à un nouveau vote sur le sujet du changement de nom de Estrie pour Cantons de l’Est. En tout, 17 municipalités sur 20 ont voté en faveur de la résolution d’un nouveau vote, ce qui représente, en nombre de voix par rapport à la population, 68% des citoyens du Granit.





Le maire Pierre Brosseau a signé une lettre d’opinion dans l’Écho du 28 janvier, dans laquelle il prône le maintien des deux noms. «Les entités Estrie et Cantons de l’Est peuvent très bien continuer de coexister comme elles le font depuis au moins 40 ans», écrit-il. Dans sa lettre, Pierre Brosseau, propose cette explication de l’origine de la remise en question du nom de la région administrative. «Le député de Granby, parrain de l’Estrie et ministre des Transports, M. François Bonnardel, avait fait la promesse électorale de rattacher les MRC de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi à la région administrative de l’Estrie. Promesse tenue. Les deux MRC de la Montérégie se sont jointes aux sept MRC de l’Estrie au cours de l’année 2021.Pourquoi le rattachement de deux MRC de la Montérégie aux sept de l’Estrie devrait-il avoir comme conséquence que celle-ci change de nom et s’appelle désormais Cantons de l’Est?»





Le conseil municipal de Val-Racine estime «qu’une double appellation peut être d’usage pour un même territoire, comme dans le cas de la MRC du Granit et de Tourisme Mégantic, sans que l’on doive en choisir une exclusivement au détriment de l’autre.»





Le processus de consultation publique mis en place par la Commission municipale du Québec remonte encore plus loin que 2021. Le 11 octobre 2019, la Table des MRC de l’Estrie (donc la MRC du Granit) a demandé par résolution que la dénomination de la région administrative de l’Estrie soit révisée et puisse devenir la région des Cantons de l’Est.





Prochaine étape, après la consultation publique qui vient de se terminer : une audience publique en salle virtuelle, le mercredi 23 février, et en mode présentiel dans trois villes de l’Estrie, soit Sherbrooke, Granby et Lac-Mégantic, quelque part en mars.