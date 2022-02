Jean-Michel Blais bientôt à la Salle Montignac - : Culture Musique

Jean-Michel Blais sera en spectacle le jeudi 24 février, 20h, à la Salle Montignac

Le pianiste Jean-Michel Blais sera de passage à Lac-Mégantic le jeudi 24 février, 20h, sur la Scène Desjardins de la Salle Montignac. Le compositeur montréalais y présentera son nouvel album, Aubades, amalgame de sensibilité mélodique et de stupéfiante maîtrise technique.

Après un détour visitant l’aide humanitaire, le voyage et des études en psychologie achevées à Bueno Aires, Jean-Michel Blais a redécouvert son amour pour la composition et la performance en 2010. Après deux années deux années d’improvisation quotidienne, il écrit et lance son premier opus en 2016, qui recueille plus de 50 millions d’écoutes, se classe quatorze fois numéro un au billboard classique du Canada et figure la liste du prix Polaris. En 2017, il donne naissance à Cascades, un ep collaboratif recevant des critiques élogieuses. En 2018, il sort Dans ma main, inspiré de la musique que ses parents lui jouaient enfant pour atténuer ses symptômes du syndrome Gilles de la Tourette. L’année 2019 marque le lancement Matthias & Maxime, la bande originale du film éponyme réalisé par Xavier Dolan oeuvre acclamée par la critique et couronnée d’un disque d’or.

Le titre de son nouvel album, Aubades, fait référence l’aubade, un terme du Moyen Âge désignant une pièce chantée lorsque des amoureux se séparent à l’aube. Une des pièces, Murmures, est décrite ainsi par Jean-Michel Blais: «Minime est le piano autour duquel, intrigués, papillonnent et s’agglomèrent les instruments qui, un à un, lui chuchotent leur curiosité. Un tout harmonieux s’organise, telle une murmuration d’oiseaux, une nuée de papillons, autrefois chrysalides. Comme une tapisserie, les écales tissées de leurs ailes fragiles rappellent les murmures enchevêtrés de leurs voix instrumentales, de cette chambre orchestrale.»

Les billets pour ce spectacle présenté par le Comité culturel Mégantic sont en vente à la pharmacie Jean Coutu de Lac-Mégantic, en ligne via lacmegantic.tuxedobillet.com ou directement au guichet de la Salle Montignac le soir de la représentation. Port du masque et passeport vaccinal requis.