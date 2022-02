«Convoy of Freedom 2022», une nécessité! - : Opinion

Il existe trois moyens pacifiques dans une démocratie pour que les citoyens puissent s’exprimer. Le premier c’est les parlementaires avec les partis de l’opposition, c’est la forme que généralement, nous utilisons dans une démocratie bien gérée, saine et respectueuse. Ensuite, il y a la grève, moyen utilisé par le monde du travail. La dernière, celles qu’on ne souhaite pas trop utiliser, c’est la manifestation, mais nécessaires lorsqu’il y a urgence.

On a vu l’urgence de manifester en 2001 au sommet des Amériques que les Cowboys fringants nous chantent si bien, avec leur chanson; la manifestation. Il y a eu aussi le printemps érable des étudiants avec Gabriel Nadeau-Dubois, on a aussi eu des millions de manifestants pour l’urgence climatique avec la jeune adolescente Greta Thunberg. Et voici celle des camionneurs, le «Convoy of freedom 2022»!





Quand un gouvernement refuse d’instaurer la démocratie, comme le fait François Legault, à la demande des partis d’oppositions et aussi des prestigieux organismes comme la Ligue des droits et libertés et Amnistie internationale, c’est urgent d’agir. Quand un chef de nation abuse de son autorité avec des mesures restrictives sanitaires non recommandées par l’OMS, c’est inadmissible. Lorsqu’un parti politique abuse encore de son pouvoir pour changer les lois à coup de bâillons, ce n’est plus de la démocratie saine. C’est alors qu’il est du devoir des citoyens de manifester.





Plus de 90 véhicules ont circulé à Lac-Mégantic, utilisant leurs klaxons pour se faire entendre par leur député qui avait d’autres obligations selon sa communication officielle, plutôt que de venir s'expliquer. Nous réclamions la fin du passeport vaccinal. Néanmoins, ce gouvernement montre qu’il abuse des gens, car si son passeport était si utile et sécurisait, il ne battrait pas en retraite devant des manifestants en enlevant le passeport dans certains endroits. Voilà à quoi servent les manifestations. Elles sont nécessaires, elles sont un devoir pour les citoyens, autant que le vote aux élections. Cesser de s’impliquer en démocratie, c’est dangereux, alors manifestez-vous.





André Giguère Militant du parti51