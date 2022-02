Le rôle et les ressources d’un «vice-premier ministre» de l’Opposition - Rémi Tremblay : Actualités Politique

Luc Berthold

Il insiste: «je n’ai pas et je n’ai jamais eu l’ambition de devenir un chef de parti». Si la cheffe intérimaire du Parti conservateur, Candice Bergen, l’a contacté pour occuper le rôle de chef adjoint et de lieutenant politique au Québec, c’est qu’elle savait que Luc Berthold, le député de Mégantic-L’Érable, pouvait à la fois rallier les troupes au Québec et assurer une mission celle-là plus pancanadienne, d’ici à ce que les membres du parti choisissent un successeur à Erin O’Toole. Et s’il a accepté ce double défi, après consultation avec les membres de sa famille, c’est que Berthold se retrouve ainsi «très très près du cercle du pouvoir, des gens qui prennent les décisions.»

Son seul sacrifice pour les semaines à venir: «J’ai dû m’engager à ne pas commenter d’aucune façon que ce soit la course au leadership, pour ne pas être taxé d’encourager un candidat plus qu’un autre.»





Celui qui a été, dans une autre vie politique, le conseiller aux communications de Jean Charest chez les libéraux provinciaux ne fera donc aucun commentaire sur les rumeurs qui circulent quand à un intérêt de son ancien patron pour un retour dans la famille conservatrice.





Son rôle de chef adjoint dans l’opposition, comme il l’explique, est l’équivalent du poste de vice-premier ministre. «Si Candice Bergen est incapable pour toutes sortes de raison de se présenter à la Chambre pour répondre aux questions, c’est le rôle du chef adjoint de la remplacer. Je suis comme le bras droit de la cheffe.»





Il aura ainsi accès à toutes les ressources dont bénéficie sa cheffe. À son personnel de bureau de circonscription, s’ajoute toute l’équipe canadienne dont elle dispose, y compris toutes les ressources additionnelles de recherche et d’analyse. Un changement dans son travail quotidien de parlementaire, puisqu’il aura à traiter les dossiers, commentaires et les questions provenant de partout au Québec et au pays.





«La tâche est assez grande. Notre rôle pendant la course au leadership est de continuer à faire notre travail d’opposition de manière intérimaire, de garder un parti en santé pour le prochain leader et de nous concentrer sur la gestion de la pandémie de Justin Trudeau. C’est quelque chose de très unificateur pour nous de s’attaquer à son manque de leadership.»





Et l’ambiance chez les conservateurs est-elle bonne? «Il y a eu beaucoup d’apaisement depuis qu’Erin O’Toole a démissionné», assure le député de Mégantic-L’Érable. Il a eu l’occasion de discuter récemment avec Alain Rayes, son prédécesseur au poste de lieutenant du Québec, et Gérard Deltell, le député de Louis-Saint-Laurent évincé de son poste de leader parlementaire après le départ d’Erin O’Toole. Tous les deux lui ont donné leur appui. «Mes collègues me supportent beaucoup dans ces nouvelles fonctions là», dit-il, assurant que l’ambiance est très bonne au sein du caucus du Québec.





Aucune date n’a encore été annoncée pour le lancement de la course au leadership.