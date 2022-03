Contribution de 1M$ à la Ville en faveur de la transition écologique - Claudia Collard : Actualités

Le Pavillon du microréseau, dont la construction est complétée depuis décembre dernier.

Des contributions totalisant 1 M$, versées à la Ville de Lac-Mégantic en lien avec la transition écologique, ont été officialisées le 17 février par Développement économique Canada (DEC). En plus d’un apport au Pavillon du microréseau, une aide financière est accordée pour l’installation de panneaux solaires sur le toit de la future caserne incendie.

Ce financement, annoncé en conférence de presse virtuelle, a été rendu public par la députée de Compton-Standstead et ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, qui a salué les initiatives réduisant l’impact environnemental et assurant un virage vert. «Le projet de Lac-Mégantic est un exemple à suivre en matière de transition écologique et c’est encourageant pour l’avenir», a transmis celle qui procédait à l’annonce au nom de la ministre responsable de DEC, Pascale Saint-Onge.





Vitrine du microréseau, l’abri solaire multifonctionnel prend place devant la gare patrimoniale depuis quelques mois. «Le Pavillon du microréseau représente un modèle d’intégration de la technologie au cœur d’un milieu de vie déjà actif, améliorant la qualité de vie des citoyens et des organismes du territoire, tout en favorisant l’attractivité autour d’une vitrine technologique unique qui réduira les coûts en énergie de la municipalité», fait valoir la mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin, ajoutant que la prochaine période estivale permettra «de mieux tester la technologie par rapport à la gestion de l’énergie au niveau de la gare et du reste du microréseau.»





Construit au coût de 1,6 M$, le Pavillon du microréseau a bénéficié de sommes en provenance de DEC (532 000$), Hydro-Québec (450 000$), la Croix-Rouge (385 000$) et la SADC région de Mégantic (200 000$). L’espace public accueillera divers activités et événements en plus d’abriter le piano public, si les conditions sanitaires le permettent. «On garde des surprises pour les prochains mois. Chose certaine, on veut que ce soit un lieu animé et vivant», communique la mairesse.





Une contribution de 532 000$ de Développement économique Canada a par ailleurs été accordée pour équiper la future caserne incendie (rue Komery) de 200 panneaux solaires et de batteries de stockage qui favoriseront un meilleur équilibrage des flux d’énergie et une meilleure résilience électrique du bâtiment en cas de panne. L’ajout de systèmes de gestion et de contrôle de l’énergie permettra en outre de diminuer la demande d’énergie lors des périodes de pointe. Reliée au microréseau, la caserne «deviendra un modèle incontestable en matière d’efficacité énergétique en plus de contribuer à positionner Lac-Mégantic comme un réel leader en matière de transition énergétique», partage Mme Morin.





Les travaux de construction de la nouvelle caserne débuteront au printemps et le chantier, totalisant un investissement de quelque 7,5 M$, devrait être complété à la fin 2022.





Mme Bibeau a précisé que cette contribution de DEC annoncée le 17 février s’inscrit dans un appui de près de 40 M$ du gouvernement fédéral «à des projets novateurs au Québec pour une économie verte et résiliente».