L’arrêt sur images selon Vivi - Claudia Collard : Culture Arts visuels

Les toiles de Sylvie Maheux sont en montre à la Galerie d’art du CSM jusqu'au 27 mars.

Sur les murs de la Galerie d’art du CSM, des visages grands formats happent spontanément le regard. Les œuvres signées Vivi, de l’artiste Sylvie Maheux, sont en montre jusqu’au 27 mars. Des tableaux reflets d’un parcours guidé par la résilience. Vibrante démonstration que du chaos, naissent les étoiles.

Arrêt de travail en 2019. Et peu après, le confinement. De cette période sombre renforcée par l’isolement a émergé un rayon de créativité. «J’avais besoin de me tourner vers quelque chose qui me demanderait beaucoup d’étude, de recherche», confie Sylvie, qui a appris en ligne à jeter sur la toile ses élans passionnés.





«Je sais que ces femmes vont moins bien que celles de mes toiles plus récentes. Elles sont très intérieures, plus repliées, abandonnées… C’est comme ça que je me sentais au début», révèle-t-elle en présentant les tableaux de sa première phase de création. Se tournant vers ses dernières œuvres, elle montre du même coup les regards lumineux et confiants, reflets de son propre bien-être. Elle parle de paix, de sérénité et de reconnaissance à l’endroit de ce talent révélé qui, de son propre aveu, lui a «sauvé la vie».





Les grands formats répondent à son irrépressible besoin de bouger. Les visages? «Pour l’être humain, qui a toujours été au cœur de ma vie, tant dans les emplois que j’ai occupés que comme mère de cinq enfants. J’aime les gens. Ce qui me fascine dans le visage, c’est le regard, l’arrêt sur image. Je commence mes tableaux par les yeux et tout de suite, j’ai l’impression que quelqu’un est avec moi.»





Son exposition s’intitule D’amour et d’eau fraîche. Pourquoi donc? «Parce que des fois, j’ai l’impression que je ne pourrais vivre que de la création; j’entre comme en transe et j’en oublie de manger. Le temps s’arrête, je me sens envahie... C’est comme la passion d’un nouvel amour, celle qui te pousse au dépassement.»