Les Hardings, à Lac-Mégantic le 13 mars - : Culture Théâtre

Les comédiens Martin Héroux, Patrice Brisebois et Normand D'Amour, incarnant les trois Thomas Harding. (Crédit photo: Valérie Remise)

L’histoire du cheminot Thomas Harding a interpellé l’auteure Alexia Bürger au point d’écrire une pièce sur le sujet. Au fil de ses recherches portant sur le conducteur de train, elle a trouvé deux autres personnes portant exactement le même nom. Une découverte menant à l’oeuvre Les Hardings. Une histoire campant trois hommes qui, sans se connaître, sont étrangement liés. La pièce qui aura sans doute une forte résonnance pour les Méganticois sera présentée le dimanche 13 mars, 19h, sur la Scène Desjardins de la Salle Montignac.

En apparence, le cheminot québécois, le chercheur néo-zélandais et l’assureur américain n’ont rien d’autre en commun que leur nom. Jusqu’au 6 juillet 2013, douloureux point de départ d’une puissante réflexion sur la responsabilité collective et individuelle.





La pièce Les Hardings s’appuie sur la rencontre fictive entre les trois hommes, donnant lieu à de vifs échanges, affrontements, réflexions et questionnements. Peu à peu, les rails qui relient leurs existences apparaissent. Le comédien Normand D’Amour interprète le conducteur de train. Patrice Dubois incarne l’éminent chercheur, dont le fils a perdu la vie de façon tragique… en raison d’un problème de freins. Et Martin Héroux est le Thomas Harding qui exerce le métier d’assureur… spécialisé dans les compagnies pétrolières.





Appuyée sur une solide démarche documentaire, l’œuvre d’Alexia Bürger, qui signe également la mise en scène, confronte responsabilité individuelle et collective, se penche sur la valeur de la vie humaine dans une société capitaliste et examine la culpabilité face aux catastrophes et à la mort d’autrui. Les trois hommes y confrontent leurs doutes et leurs certitudes comme leurs fautes et leurs espoirs. On y dépeint la valeur d’une vie, au sens propre comme au figuré, avec habileté et sensibilité.