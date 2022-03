Lumière sur Jean-Michel Blais - Claudia Collard : Culture Musique

Jean-Michel Blais et ses musiciens ont transporté le public dans l’univers d’Aubades, son tout dernier album.

Moments lumineux le soir du 25 février à la Salle Montignac. Jean-Michel Blais a transporté le public dans l’univers d’Aubades, son tout dernier album, créé en période de confinement, où l’introspection côtoie l’éclatement.

Le pianiste qui s’est lancé dans la composition pour orchestre durant la pandémie, donnant lieu à la présente tournée, était accompagné pour l’occasion des musiciens Lorraine Gauthier-Giroux (violoncelle) de Nadia Monczak (violon) et de Benjamins Deschamps (clarinette basse, saxophone soprano, flûte traversière et clarinette).





Oeuvres musicales et confidences du compositeur se sont alternées toute la soirée, permettant d’apprécier davantage la créativité de Jean-Michel Blais. Ses influences sont inspirées d’hier et d’aujourd’hui, évoquant tantôt la danse, tantôt le cinéma, souvent sa propre expérience. Comme sa pièce Nina, «une musique très enfantine, rappelant un bébé animal qui apprend à marcher et qui tombe; peut-être l’image de moi qui essaie d’orchestrer», confiera-t-il avec humour.





If you build it, they will come, tire aussi son inspiration de ses apprentissages durant le confinement. «J’ai été longtemps à attendre avant de procéder à un rêve. Attendre que tout soit parfait pour aller de l’avant, avoir le bon logiciel, le bon instrument, le bon toute… Des fois, il suffit juste de mettre un pied devant l’autre et tranquillement les choses se placent dans la bonne direction». D’où la venue d’autres musiciens, menant à l’enregistrement d’Aubades, menant à sa tournée puis à sa présence parmi nous. «Merci de croire en la musique instrumentale», a-t-il adressé en terminant. Merci surtout à l’artiste d’avoir, un pas à la fois, cru en son rêve.