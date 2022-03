Cri de cœur de Dre Radu

Je me trouve dans une grande impasse existentielle et j’ai besoin d’aide. Au cours de ma vie, j’ai réussi à survivre à la guerre, à immigrer et à persévérer afin de passer tous les examens pour faire reconnaître mon diplôme de médecine ici. Depuis 22 ans je soigne la population de Lac-Mégantic et j’ai fini par trouver mon bonheur malgré les épreuves. J’apprécie énormément l’environnement de mon milieu de vie qui est comme un grand parc accueillant et qui me donne l’énergie nécessaire pour réaliser mon travail.

Récemment j’ai appris que la Ville voulait aménager un bassin de rétention dans un coin charmant aux abords de la piste cyclable, plus précisément dans la courbe proche de ma maison. La réalisation de ce plan nécessiterait une coupe à blanc d’environ une trentaine de sapins matures et en bonne santé. Leur destruction affecterait énormément ce beau milieu de vie qui est le mien et celui de la population puisque les arbres ont une multitude de fonctions vitales. Ces derniers effectuent la séquestration du carbone, puis libèrent de l’oxygène qui purifie l’air et l’eau. De plus, la forêt abrite plantes et animaux, aide à retenir l’humidité et favorise la santé des humains. Ces arbres fonctionnent aussi comme coupe-vent et coupe-bruit, notamment celui provenant de la voie ferrée.





Je ne suis pas contre le projet, mais je conteste la coupe à blanc de cette forêt âgée de plus de 50 ans. Sans compter que ce poumon vert a déjà été amputé par la municipalité de Nantes et la compagnie du Canadien Pacifique. De plus, la fantastique piste cyclable, adjacente au futur site, enchante les visiteurs et les habitants de Lac-Mégantic qui y renforcent ici leur santé, tant l’été que l’hiver. Chaque fois que nous passons sur cette piste, nous devons dire merci aux arbres plutôt qu’envisager de les couper. Pourquoi alors ne pas considérer un autre site?





À environ 300 mètres plus loin, se trouve un milieu humide qui a possiblement une valeur moindre du point de vue écologique et visuel. Bien que ce type de milieu soit protégé par les lois fédérales, une révision du plan initial et une dérogation pourrait être envisagée pour déménager ce bassin qui constituerait une bonne option pour l’emplacement d’un tel projet. Je lance donc un cri de cœur à la mairie de Lac-Mégantic, aux citoyennes et citoyens pour sauver une partie du poumon de notre ville en révisant la localisation de ce bassin de rétention.





Dans la ville de Québec, les citoyens ont le droit de demander des révisions et modifications concernant le troisième lien et le trajet du futur tramway pour protéger l’environnement. J’espère donc que nous pourrons en faire autant ici, pour le bien de tous.





Dre Ana Maria Marias-Radu Lac-Mégantic