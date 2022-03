JP «Le Pad» Tremblay présente rrrik thffu - : Culture Musique

JP «Le Pad» Tremblay présentera son premier album solo le vendredi 25 mars, 20h, au Cabaret Desjardins de la Salle Montignac. Avec cet opus intitulé rrrik thffu, l’onomatopée d’un crachat, ce poète de brousse se moque des diktats avec douceur.

Celui qui s’est fait connaître comme chanteur du collectif folk Québec Redneck Bluegrass Project, fait cavalier seul pour la première fois de sa carrière. Si, QRBP est connu pour son côté festif, les auditeurs risquent ici de porter une oreille attentive à chaque mot. L’artiste aborde des thèmes qui lui tiennent à cœur, ont le sentiment d’appartenance à la société, l’amour et le déni face à un diagnostic de maladie dans sa famille. On y retrouve également plusieurs pièces traitant de son mode de vie sur sa ferme à Saint-Nazaire et ses récriminations envers le besoin de se sentir productif.

JP « Le Pad» Tremblay jouera l’intégralité de ce premier album solo, qui met de l’avant la qualité de ses textes et de son jeu de guitare sur scène, aux côtés du contrebassiste François Gaudreault et du multi-instrumentiste Pascal Beaulieu. Même s’il «crache» au visage de la société moderne, ses pièces musicales ne portent aucune hargne, mots francs et mélodies posées conférant des airs introspectifs aux treize chansons.

Dany Nicolas en première partie

En première partie, l’auteur-compositeur interprète Dany Nicolas présentera quelques pièces de son album Rockstar Municipale. Natif de Tadoussac, ce musicien d’expérience a pris part à différents projets qui l’ont mené aux quatre coins du monde en plus d’être plusieurs fois récompensés. Conscient de la fragilité humaine, des travers de la société, mais jamais militant ou moralisateur, Dany Nicolas se place d’entrée de jeu comme un observateur du monde et de sa propre vie. Portant en lui le bagage de la chanson française, qu’il exprime dans un folk minimaliste et par des textes au franc-parler poétique.

Les billets pour ce spectacle présenté par le Comité culturel Mégantic sont en vente à la pharmacie Jean Coutu de Lac-Mégantic, en ligne via lacmegantic.tuxedobillet.com ou directement au guichet de la Salle Montignac le soir de la représentation.