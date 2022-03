Sondage sur la voie de contournement: des résultats impressionnants

Une fois de plus, un groupe d’expropriés de la future voie de contournement ferroviaire a mis à l’étude un projet visant à avoir vraiment le pouls de la population de Frontenac sur ce sujet.

Lors d’un premier BAPE (2017), la population de Frontenac, Lac-Mégantic et Nantes était invitée à voter pour le choix du tracé à privilégier. Les gens qui se sont prononcés ont manifesté leur volonté de garder le tracé actuel avec une amélioration de la sécurité. Le vote a été de 68% pour le statu quo ou le statu quo amélioré.





D’après les analyses d’un ingénieur consultant (Joël Chotte, consultant en ingénierie et urbanisme), avec expérience ferroviaire et en urbanisme, le tracé actuel est nécessairement le plus sécuritaire.





Un récent sondage a été effectué entre le 1er et le 13 mars 2022, auprès de la population de Frontenac à propos de la voie de contournement proposée par la Ville de Lac-Mégantic. Le tracé proposé passe auprès de zones résidentielles et demande qu’une grande tranchée de plusieurs mètres de largeur (plus de 180 mètres par endroits) et de profondeur (plus de 25 mètres) soit creusée à travers le territoire de Frontenac.





À noter que tous les appels ont été faits par des personnes qui résident à Frontenac, sauf les 12 premières personnes à qui j’ai demandé de faire des appels et qui m’ont confirmé sans aucune hésitation qu’ils prendraient cette tâche sérieusement et sans parti pris. Parmi ces 12 personnes, il y a des couples qui ont voulu faire chacun leur part. Ces personnes ne sont pas visées par l’expropriation pour la construction de la voie de contournement.





Une liste comprenant le nom et le numéro de téléphone de 315 foyers de Frontenac a été générée de façon aléatoire (par ordinateur) à partir l’annuaire téléphonique électronique du MRG. Le sondage qui comprenait une seule question, a été fait par des appels téléphoniques en utilisant CATI (Computer assisted telephone interview). Les personnes qui se prononçaient devaient obligatoirement être majeures, résider à Frontenac et répondre personnellement à la question.





Dans les 315 foyers rejoints, les bénévoles ont parlé à un total de 434 résidents. Sur ce nombre, 372 personnes ont accepté de répondre au sondage sous le couvert de l’anonymat. Les 62 autres personnes rejointes ont préféré s’abstenir de répondre au sondage. Cet échantillon est représentatif de la population adulte de Frontenac (Institut de la Statistique du Québec, 2021/ Intervalle de confiance de 95%, marge d’erreur de 5%). Les participants ont répondu à la question suivante: «Êtes-vous POUR ou CONTRE que la voie de contournement ferroviaire passe par le territoire de Frontenac ?» La vaste majorité, soit 336 individus ou 90%, ont dit être CONTRE que la voie de contournement passe à Frontenac, alors que seulement 36 individus (soit 10%) ont dit être POUR.





Ces résultats remettent (encore une fois) en question le tracé choisi par Lac-Mégantic et doit servir à ouvrir le dialogue et à reconsidérer le «statu quo amélioré», qui représentait le choix initial de la population lors du BAPE en 2017.





Les résultats du sondage démontrent que les élus font de la mauvaise représentation quand ils mentionnent publiquement que «tous les citoyens» veulent la voie de contournement. S’ils veulent vraiment connaître les opinions des citoyens (qui ont tout de même été clairement exprimées dans le BAPE de 2017), nous suggérons la tenue d’un référendum pour Frontenac, Lac-Mégantic et Nantes.





Depuis que le sondage est terminé, d’autres personnes ayant entendu parler de celui-ci ont appelé pour pouvoir voter, mais leurs votes n’ont pas été acceptés, car elles n’étaient pas sur la liste officielle de noms.





Voici un résultat qui ne ment pas et qui sera partagé avec plusieurs médias.





Au nom du groupe, je tiens à dire merci à tous les téléphonistes et aux citoyens qui ont pris de leur temps pour répondre à une question importante pour avoir vraiment le pouls de la population.





En conclusion, nous espérons que le gros bon sens triomphera au-delà des intérêts des promoteurs privés.





Yolande Boulanger Lac-Mégantic