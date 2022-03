Une page d’histoire qui se tourne pour l’entreprise Bernier Bois Franc - Rémi Tremblay : Actualités Économie

Florent Bernier et Mona Bernier

«Nos bottines nous amènent sur le site au moins une fois par semaine.» Mona, la petite-fille d’Adjutor Bernier, le fondateur de Bernier Bois Franc à Lambton, n’a pas vraiment le temps de s’ennuyer, ni même de s’asseoir à la fenêtre pour un temps de lecture. Sa résidence est située à quelques pas de l’usine où elle travaillait avec son père, Yvon, depuis 1984. La vente de l’entreprise familiale à Kennebec Lumber Co, après plus de 87 ans d’histoire, lui laissera du temps pour s’amuser plus tard, elle et son conjoint Florent.

L’acheteur, l’entreprise de la famille Carrier, gérée par les trois fils de Jacquelin, Jean-Paul, Dennis et Larry, est un fournisseur de longue date en billes de bois. Originaire de la Beauce, la famille Carrier œuvre dans le domaine de l’exploitation forestière et du sciage de bois depuis plus de 50 ans. Le processus de vente a duré un an et demi. «On ne voulait pas vendre à des fonds d’investissements», confie Mona Bernier. La transaction s’est faite tout en douceur avec une famille que connaissait bien son père, Yvon. Elle et Florent voient dans la famille Carrier une bonne façon d’assurer la relève et la pérennité de Bernier Bois Franc inc.





La trentaine d’employés de l’entreprise ne se sentent pas non plus dépaysés avec leur nouveau président, Jean Carrier, et le vice-président aux opérations, Steeve Paquet. «Parmi eux, il y a des travailleurs qui ont de 30 à 40 ans d’ancienneté», souligne la petite-fille d’Adjutor.





En plus de Kennebec Lumber Co, la famille Carrier possède également quelque 250 000 acres de forêt dans le Maine, dont une partie est située sur la frontière avec le Québec, ainsi que Matériaux Blanchet, dont une scierie est située à St-Pamphile et une autre à Amos, comptant quelque 420 employés.





Mona et Florent Bernier tenaient à remercier leurs fidèles clients, les fournisseurs et surtout leurs employés «dévoués, fiables et fidèles qui nous ont suivis tout au long de ces années dans un climat de travail familial et surtout un travail d’équipe.»