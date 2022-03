Le Sauro Junior échappe ses deux matchs - : Sports

(Mathieu Breton)- La demi-finale de la Ligue Junior A de Beauce-Frontenac débutait le vendredi 25 mars au CSM. Le Sauro affrontait l’équipe du Garage Stéphane Turcotte de St-Éphrem.





La partie a bien commencé, alors que Jean-Kristophe Blais a ouvert la marque après seulement 4 minutes de jeu. Les visiteurs ont répliqué fort marquant deux buts avant la fin de la période, dont un avec seulement 1,4 seconde à faire. Gabriel Rioux a égalé la marque en début de 2e, lors d’un avantage numérique. À peine 2 minutes plus tard, les Beaucerons ont repris les devants dans le match, grâce à un but de William Dobson.





En 3e, l’équipe méganticoise a bombardé le gardien de St-Éphrem, réalisant de multiples arrêts, dont un spectaculaire du bout du bâton. Et c’est finalement un tir dévié par un patin près de la surface du gardien qui a porté le match à égalité à la toute fin de la 3e période, Olivier Therrien a été crédité du but.





La prolongation de 20 minutes n’a pas suffi pour départager le vainqueur et c’est en 2e période supplémentaire que les visiteurs ont finalement déjoué la gardienne Danika Jean, pour quitter le CSM avec la victoire de 4-3. Le lendemain, le Sauro prenait la route vers St-Éphrem. Les adversaires n’ont pas tardé à prendre les devants après seulement 25 secondes de jeu. Le défenseur Samuel Bussières a égalé la marque, battant le gardien adverse moins d’une minute plus tard. C’est en 3e période que la partie s’est jouée. La formation beauceronne a repris l’avance, puis Étienne Isabel a répliqué, suite à un bel échange avec ses coéquipiers. Et c’est lors d’un avantage numérique que le Sauro a été surpris, accordant le 3e but avec moins de 5 minutes à jouer au match, battant le gardien Jean-Olivier Ruel d’un tir parfait du haut du cercle de mise en jeu. Les adversaires ont ensuite creusé l’écart avec un but lors d’un double avantage numérique. Mais le Sauro a su faire preuve de résilience, continuant de bourdonner autour du gardien adverse. Jasmin Breton a redonné espoir à son équipe en marquant un 3e but avec 2 minutes à jouer. Le but suivant a été compté par St-Éphrem dans un filet désert, clouant ainsi le match par la marque de 5-3. Les deux parties ont été dominées par le Sauro, mais c’est simplement un manque d’opportunisme et quelques arrêts miraculeux des gardiens adverses qui ont fait en sorte que le Sauro doit maintenant remporter les trois prochains match de la série, pour se rendre en finale. Rien n’est encore perdu pour le Sauro qui se prépare à un long week-end de hockey. Prochain match: ce vendredi 1er avril 20h30 au CSM. Si nécessaire, le samedi 2 avril, 20h, à St-Éphrem et dimanche, le 3 avril 13h au CSM.