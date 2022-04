Histoire d’un soir mémorable - Claudia Collard : Culture Musique

Marie Denise Pelletier Marie Carmen Joe Bocan

La Salle Montignac semblait contenir 10 000 personnes dimanche soir tellement l’euphorie était intense. Les chanteuses Marie Denise Pelletier, Joe Bocan et Marie Carmen n’ont de leur côté ménagé aucun effort pour offrir un spectacle surpassant les attentes, leurs voix portant puissance et émotion, remuant des souvenirs et laissant derrière elles le sentiment d’avoir pris part à un événement sans précédent.

Rapidement le ton est donné et les coups de cœur s’enchaînent sans répit. On retrouve avec bonheur la voix puissante de Marie Denise Pelletier, la théâtralité de Joe Bocan et l’intensité de Marie Carmen. En fait, les qualificatifs précités sont quasi interchangeables, la complicité des vedettes du spectacle Pour une histoire d’un soir étant manifeste. Différentes et semblables, toutes trois se donnant à fond dans chacune de leurs interprétations, en solo, duo ou trio.





Parmi les moments forts de cette soirée, -où le public n’a en réalité jamais cessé d’être survolté- Tous les cris les SOS de Marie Denise Pelletier, qui a donné lieu à une ovation debout spontanée. Une interprétation procurant frissons et autres sensations indescriptibles. C’était juste… sublime!





Chez Marie Carmen, l’émotion était tout aussi palpable. La force d’Entre l’ombre et la lumière, était à elle seule mémorable, tout comme son encouragement incessant à faire chanter l’auditoire. Auditoire qui n’a manifestement pas boudé son plaisir.





Et que dire de Joe Bocan, personnage théâtral flamboyant, changeant de tenue à chaque chanson et dont la voix voyage dans les hautes sphères! Suffit de dire qu’elle a chanté Repartir à zéro (chanson plus que jamais d’actualité) dans une extravagante robe rose pour imaginer le reste. Quoique valait mieux y être pour se sentir happé par son immense énergie.





Un mot également sur la qualité sonore, permettant à la fois d’apprécier le talent des musiciens sur scène tout en entendant clairement les paroles des chanteuses. Fort et calibré avec brio, tout comme l’ensemble du spectacle.