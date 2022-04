Rendez-vous avec Les Fils du Facteur - : Culture Musique

Les Fils du Facteur seront en spectacle le 14 avril à la Salle Montignac.

Les Fils du Facteur font dans la chanson française… mais suisse. Leur poésie a traversé les rivières, lacs et les océans, affirmant, questionnant et ironisant avec empathie sur des thèmes universels. Les compères de la fratrie seront sur la Scène Desjardins de la Salle Montignac le jeudi 14 avril à 20h.

Le duo suisse est composé de Sacha Maffli (guitare, basse et voix) et Emilien Colin (accordéon, keytar et voix). Leur plus récent album, Jusqu’ici ça va, parle d’amour, de mort, de désir, de conscience, d’insouciance, d’hypocondrie et de réseaux sociaux. Les Fils du Facteur y oscillent entre utopie et dystopie, optimisme et nostalgie, pour traiter de thèmes aussi classiques qu’inédits. Sans s’imposer aucune limite dans l’interprétation, le groupe a travaillé chaque morceau de manière organique pour présenter des chansons sincères, sans jamais s’attacher à un format ou une tendance uniforme.





On peut s’attendre à vivre toute une gamme d’émotions avec Les Fils du Facteur. Leur musique a pour base la chanson française acoustique traditionnelle, teintée de pop contemporaine, et leur quatrième opus s’aventure dans l’électro, le funk et la bossa-nova. Jonglant avec le réalisme et l’insouciance, le charismatique duo délivre un parfait mélange d’énergie et de mélancolie.